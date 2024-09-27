В каком состоянии сейчас сын Прилучного и Муцениеце? Решается вопрос с местом жительства Тимофея

После развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного их дети Тимофей и Агата остались жить с матерью. Отец был обязан выплачивать алименты на наследников. Вместе с тем актрису не устраивала сумма (100 тыс. рублей), которую давал на дочь и сына экс-супруг, и она была намерена отсудить у бывшего по 1 млн на каждого отпрыска, пишет KP.RU.

Павел Прилучный в ответ подал в суд иск об определении места жительства детей. А пока окончательного решения по этому вопросу нет, актер взял Тимофея с собой в отпуск в Геленджик, не вернув его матери к началу учебного года. Инсайдер «Комсомолки» сообщил, что Прилучный якобы договорился с сыном о том, что тот пока поживет у него, а учиться будет дистанционно.

Неужели Павлу Прилучному удалось настроить подростка против матери? С этим вопросом Teleprogramma.org обратилась к тарологу Анне Горшковой , которая сделала на отношения мальчика и родителей расклад Таро.

«Тимофей — очень эмпатичный, эмоциональный и человечный юноша. Он не настроен против мамы, но пока чуть больше тянется в сторону папы. Однако аргументы, которые ему приводит папа, он не принимает. У него есть свое мнение, собственные эмоции, на которых он сосредоточен. То, что ему говорят со стороны, он за чистую монету не принимает. Касаемо мамы Тимофей находится в растерянности. Он слышит много разных мнений и не может понять, что правда, а что нет», — сказала эксперт.