Виктор Логинов: «Боль утраты никуда не уходит, моя мама умерла, когда ей было 52 года, брат — в 37 лет»

6 октября на телеканале ТВ-3 покажут все четыре эпизода сериала «Вера» о семейной трагедии — потере дочери и мистических событиях, связанных с ней. В главных ролях — Виктор Логинов («Букины») и Юлия Волкова («Игра на выживание», «Калимба»). Режиссерское кресло занял Гарик Петросян («Бедный олигарх», «Мендельсон»). Для Виктора Логинова роль в этом сериале необычна, ведь многие зрители привыкли видеть его в комедийных образах. В интервью Teleprogramma.org Виктор рассказал нам о сериале и его смысле, а также о своей семье.

— Правда ли что ваша роль в сериале «Вера» не похожа ни на одну другую из вашей фильмографии?

— Формально не похожа, потому что «Вера» — это мистическо-детективный сериал, а меня, как вы знаете, часто ассоциируют с комедией. У меня давно была мечта сыграть отрицательного персонажа, и недавно в паре проектов я попробовал это сделать. «Вера» — тоже заход на территорию другого жанра, хотя моего персонажа я бы не назвал отрицательным. Для меня, как для актера, важна моя работа и важно разнообразие образов, которые я могу показать.

— Чем интересен сериал «Вера», чем отличается от других? Кому обязательно нужно посмотреть этот сериал?

— Сериал говорит со зрителем о горе, об утрате, о семейных трагедиях, которые навсегда остаются в сердце. Мы живем дальше, пытаемся отвлечься, но боль утраты никуда не уходит, и каждый справляется с этим по-своему. Психика по-разному переваривает трагичные события. Я знаю, о чем говорю: моя мама умерла, когда ей было 52 года, брат — в 37 лет. Оба ушли молодыми. Но ушедшие близкие живут в нашей памяти. Вот, наверное, про это говорит сериал «Вера».