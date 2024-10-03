Виктор Логинов: «Боль утраты никуда не уходит, моя мама умерла, когда ей было 52 года, брат — в 37 лет»

6 октября на телеканале ТВ-3 покажут все четыре эпизода сериала «Вера» о семейной трагедии — потере дочери и мистических событиях, связанных с ней. В главных ролях — Виктор Логинов («Букины») и Юлия Волкова («Игра на выживание», «Калимба»). Режиссерское кресло занял Гарик Петросян («Бедный олигарх», «Мендельсон»). Для Виктора Логинова роль в этом сериале необычна, ведь многие зрители привыкли видеть его в комедийных образах. В интервью Teleprogramma.org Виктор рассказал нам о сериале и его смысле, а также о своей семье.
— Правда ли что ваша роль в сериале «Вера» не похожа ни на одну другую из вашей фильмографии?
— Формально не похожа, потому что «Вера» — это мистическо-детективный сериал, а меня, как вы знаете, часто ассоциируют с комедией. У меня давно была мечта сыграть отрицательного персонажа, и недавно в паре проектов я попробовал это сделать. «Вера» — тоже заход на территорию другого жанра, хотя моего персонажа я бы не назвал отрицательным. Для меня, как для актера, важна моя работа и важно разнообразие образов, которые я могу показать.
— Чем интересен сериал «Вера», чем отличается от других? Кому обязательно нужно посмотреть этот сериал?
— Сериал говорит со зрителем о горе, об утрате, о семейных трагедиях, которые навсегда остаются в сердце. Мы живем дальше, пытаемся отвлечься, но боль утраты никуда не уходит, и каждый справляется с этим по-своему. Психика по-разному переваривает трагичные события. Я знаю, о чем говорю: моя мама умерла, когда ей было 52 года, брат — в 37 лет. Оба ушли молодыми. Но ушедшие близкие живут в нашей памяти. Вот, наверное, про это говорит сериал «Вера».
Виктор Логинов. Фото: предоставлено героем публикации
— Ваша киножена принимает решение клонировать умершую дочку. Вам, как многодетному отцу, понятны мотивы, которыми руководствовалась героиня сериала Вера?
— Героиня Юлии пытается справиться с болью от утраты любыми доступными способами, в один момент этим способом становится клонирование. Но я не совсем понимаю, как могут быть связаны ее мотивы и мои дети. Кстати, многодетный отец я уже только на словах, у меня уже внук есть — сын моей дочки, которой 30 лет. Старший сын тоже взрослый, ему 22. Средний поступил на первый курс института, а самому младшему сейчас 13.
— Гена Букин принес вам огромную славу. Нередко люди, достигнув такого успеха, ломаются под его давлением. Как выжить после такого испытания «медными трубами»?
— Оставаться собой. Меня часто спрашивают, как на меня повлиял Гена Букин, а я отвечаю, что Гена я только на площадке. Приезжаю я на съемки как Виктор Логинов, уезжаю как Виктор Логинов. Оставаться собой непросто, когда персонаж прожил с тобой столько лет, стал народным, когда тебя называют его именем. Но это очень важно. Быть благодарным ему за все хорошее — и быть собой.
— Появилась ли роль, которую Виктор Логинов – 2024 хочет непременно сыграть, и почему именно этого героя?
— Я давно говорил, что хотел бы сыграть отрицательного героя, злодея. И вот сейчас, параллельно со сказкой про Царевну-лягушку и другими проектами, я снимаюсь в роли антагониста. Мне очень хотелось показать и эту сторону моей актерской палитры, потому что я знаю, что она у меня есть. Посмотрим, что скажет зритель.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: