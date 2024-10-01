Экс-бойфренд Кпадону Холявин: «Противно смотреть на испытания «Звезд в джунглях», рвотный рефлекс»

Бывший участник «Дома-2» Егор Холявин , который строил отношения с Либерж Кпадону, выразил свое мнение о новом проекте ТНТ «Звезды в джунглях».

Он считает, что конкурсы в шоу слишком тошнотворные, вызывающие чувство брезгливости и отвращения. Зрители, уверен он, не любят наблюдать такие вещи.

«Не хочется смотреть некоторые испытания в шоу, потому что они противные. Ребята, вы серьезно? Вы же доводите вашего зрителя до состояния рвотного рефлекса! Смотреть, как они на себе ногами, руками перетаскивали какую-то жидкость из одной бочки в другую бочку? Участники кривили лица, потому что им самим было противно. Я перематывал это. Как и конкурс с прищепками на ламе с Лерчеком. Хотелось бы видеть конкурсы, где появляется чувство азарта, желание болеть за человека, сжимать кулаки и ждать победы, а не это вот все», — высказался Teleprogramma.org Егор Холявин.