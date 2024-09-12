Егор Холявин из «Дома-2»: «Я безумно любил Либерж Кпадону и люблю ее до сих пор!»

Егор Холявин рассказал Teleprogramma.org , что в настоящий момент встретил свою настоящую любовь. Он впервые за семь лет состоит в отношениях.

И не скрыл, что во время своего участия в «Доме-2» испытывал к девушкам, с которыми строил отношения, самые искренние чувства. Для него это не было игрой или каким-то экспериментом.

«Я безумно любил Либерж Кпадону и люблю до сих пор! Царствие ей небесное. Она замечательная! Потрясающий человек», — сказал в интервью журналисту сайта Егор Холявин.

По его словам, Либерж Кпадону навсегда останется в его сердце самым дорогим и любимым человеком, что бы ни происходило между ними. Вместе с тем в последнее время Егор Холявин по какой-то причине прекратил общение с Либерж Кпадону. Напомним, весной этого года Либерж Кпадону нашли дома мертвой, у нее внезапно остановилось сердце .