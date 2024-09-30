Почему братья Каримовы общаются только с Меньщиковым из «Дома-2»? После шоу многое изменилось в жизни участников

Стас Каримов дал эксклюзивное интервью Teleprogramma.org, в котором признался, что первые участники проекта заработали на шоу намного меньше, чем думают многие.

Они участвовали в шоу за обычную зарплату, им предоставляли пакет питания и крышу над головой. Огромные выигрыши в конкурсах оказались лишь иллюзией. Ничего подобного они не увидели, к тому же в то время не так были развиты соцсети и миллионны подписчиков они оттуда не вынесли.

С участниками проекта Стас и Оскар Каримовы в настоящий момент практически не общаются, хотя у них есть специальный чат под названием «15 клевых». Единственный из «старичков, с кем они коммуницируют, — это Степан Меньщиков.

«Мы с Оскаром работаем саунд-продюсерами и диджеями — пересекались на площадках. А так, чтобы дружить постоянно, — нет», — сказал Стас нашему корреспонденту.

По словам Стаса Каримова, ребята активно общались первые 5–7 лет, а потом все сошло на нет.

«Разъехались по разным городам, у всех началась своя личная жизнь, своя работа, дела, быт — некогда», — пояснил собеседник издания.