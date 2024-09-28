Ани Лорак в свой день рождения получила предложение руки и сердца от Исаака Виджрака

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей в России. Певица не скрывает, что любит радовать публику. В 46 лет она держит себя в форме. Пять лет назад артистка развелась с Муратом Налчаджиоглу. Турецкий бизнесмен изменял Лорак, но она это не захотела терпеть. А в 2022 году у нее закрутился роман с тренером по йоге Исааком Виджраком. Она привезла его в Россию и ознакомила с дочкой Софией. Вскоре он стал ее сопровождать во время гастролей.

Накануне звезда отметила свой день рождения. Исаак сделал особый подарок для возлюбленной. На этот раз он решился сделать ей предложение руки и сердца. Тренер встал перед ней на одно колено. Он вручил певице кольцо с бриллиантом. Артистка была восхищена тем, что произошло, обняла и поцеловала избранника.