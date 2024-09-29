Об Ольге Бузовой — Стас Каримов из «Дома-2»: «У Оли были настоящие чувства ко мне»

Стас Каримов дал эксклюзивное интервью сайту Teleprogramma.org, в котором рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой, был ли сценарий на проекте и как вела себя Ксения Собчак с участниками проекта.
По словам Стаса, на телешоу практически невозможно было играть в чувства, все сразу было заметно. Поэтому все девушки, с которыми он строил отношения, были по-настоящему любимыми, в том числе и знаменитая блондинка.
«На «Доме-2» чувства у людей возникают, хочешь ты этого или не хочешь, из-за замкнутого пространства. Человек так создан, что если попадает в какой-то круг людей, то подсознательно начинает присматривать в нем себе пару. К Ольге Бузовой у меня были настоящие чувства, а у Оли — ко мне. Но вследствие обстоятельств и участников судьба развела нас», — рассказал Стас нашему корреспонденту.
А вот о Ксении Собчак он вспоминает с иными эмоциями. По словам Стаса, она вела себя слишком высокомерно, показывала всем своим видом, что она выше участников, обращалась к ним с некоторой долей брезгливости.
Сценарий же на «Доме-2» был, говорит Стас Каримов, но только в голове у режиссера и продюсеров, которые, согласно своим задумкам, подталкивали ребят к тем или иным действиям, создавали интриги, подговаривали перед голосованием, давали иммунитеты тем, кому надо дать. Но никаких ролей героям шоу не выдавали, они были теми, кто есть на самом деле.
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Участники «Дома-2». Фото: соцсети
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