Профайлер Филатов — о девушке, которая рядом с SHAMAN'ом после развода: «Оказывает ей повышенные знаки внимания»

SHAMAN'а на фоне новостей о его разводе с женой стали чаще замечать с певицей Соей (настоящее имя — Асият Сайгидова). А во время недавнего пресс-подхода пара и вовсе разожгла слухи об отношениях, выходящих за рамки компаньонских или рабочих.
Напомним, артисты вместе готовятся к выступлению в этноопере «Князь Владимир» под руководством Игоря Матвиенко.
На встрече с журналистами SHAMAN и Асият держались очень тесно, буквально обнявшись. А потом музыкант положил вишенку на торт: то ли поцеловал свою спутницу в шею, то ли понюхал ее шею (даже не знаем, что лучше). Не удивительно, что на следующий день таблоиды взорвались от предположений: а не новая ли пассия артиста стала причиной его предстоящего развода на самом деле?
SHAMAN и Соя. Фото: соцсети
Видео с этим эпизодом сайт Teleprogramma.org отдал на оценку профессиональному профайлеру
«Пока по видео видно, что SHAMAN заинтересован в отношениях с девушкой и оказывает ей повышенные знаки внимания. Она, видимо, менее готова к публичности и отношениям, о чем свидетельствует ее несколько скованное и напряженное поведение на публике. Однако это не относится к самому SHAMAN'у, а только непосредственно к обстановке. При этом видно, что сама девушка претендует на то, чтобы принимать решения в паре, а не просто быть «девушкой SHAMAN'а». В этом видео она сама управляет своим отношением к ситуации, при этом не особо ориентируясь на SHAMAN'а. В общем, девушка будет активно продвигаться в публичной сфере, и мы о ней скоро узнаем гораздо больше», — рассказал Алексей Филатов.
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