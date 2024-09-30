Профайлер Филатов — о девушке, которая рядом с SHAMAN'ом после развода: «Оказывает ей повышенные знаки внимания»

SHAMAN'а на фоне новостей о его разводе с женой стали чаще замечать с певицей Соей (настоящее имя — Асият Сайгидова). А во время недавнего пресс-подхода пара и вовсе разожгла слухи об отношениях, выходящих за рамки компаньонских или рабочих.

Напомним, артисты вместе готовятся к выступлению в этноопере «Князь Владимир» под руководством Игоря Матвиенко.

На встрече с журналистами SHAMAN и Асият держались очень тесно, буквально обнявшись. А потом музыкант положил вишенку на торт: то ли поцеловал свою спутницу в шею, то ли понюхал ее шею (даже не знаем, что лучше). Не удивительно, что на следующий день таблоиды взорвались от предположений: а не новая ли пассия артиста стала причиной его предстоящего развода на самом деле?