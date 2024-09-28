Стас Каримов — о Ксении Собчак на «Доме-2»: «Относилась ко всем брезгливо, высокомерно»

Один из братьев Каримовых, Стас, рассказал Teleprogramma.org, как Ксения Собчак относилась к участникам «Дома-2» 20 лет назад.

Напомним, в ту пору Ольга Бузова была обычной героиней проекта и строила со Стасом отношения. Позже Ксения Бородина, будучи телеведущей, стала встречаться с братом Стаса — Оскаром, то есть обе вели себя просто и на равных со всеми ребятами. Чего не скажешь о Ксении Анатольевне.

Стасу она запомнилась с «короной на голове» и явным подчеркиванием того, что она из другого теста, не такая, как они.

«Удивило отношение Собчак, относилась высокомерно к нам всем, даже, я бы сказал, брезгливо моментами. Потом она более-менее к нам прониклась, подобрела. Но нам, простым ребятам из провинции, это было немного диковато, удивительно. Человек живет рядом с нами и ведет себя так высокомерно. Мы первый раз таких людей видели, ничего приятного в этом нет», — признался Стас в эксклюзивном интервью изданию.

Отметим, что Стас и Оскар до сих пор не разлей вода, они вместе занимаются диджеингом и саундпродюсированием. Ребята в отличной форме в свои 43 года.

Ранее мы писали о другом герое шоу «Дом-2» — Глебе Жемчугове, который мечтает уйти во власть и стать мэром Симферополя, чтобы улучшить жизнь людей в городе.