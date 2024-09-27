Александр Баринов — о последнем дне, когда видел Романа Мадянова: «Подумал, что он выкарабкался»

Смерть 62-летнего Романа Мадянова потрясла многих его поклонников и актеров-коллег, ведь он до последнего не показывал, что смертельно болен.

На прощании с актером в Бронницах 27 сентября его однокурсник Александр Баринов рассказал, что еще в конце марта встречал Романа Мадянова на съемках кино. И у него даже мысли не возникло, что артист может так скоро уйти.

Роман Мадянов отлично держался, хорошо выглядел и был полон энергии.

«Последний раз я его видел на съемочной площадке. Он подъехал и пошутил: «Саня, у меня сейчас будет ужин». И таблетки проглотил. Он выглядел вполне хорошо! Я тогда порадовался за него, подумал, что он выкарабкался. Но, как выяснилось, нет… Он буквально в конце марта снимался вовсю», — цитирует слова Александра Баринова Teleprogramma.org.