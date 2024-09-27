Актриса Дубовицкая — на похоронах Мадянова: «Грусть какая-то ужасная. Пошел на поправку, никто не ожидал»

В Бронницах Московской области в настоящий момент проходит церемония прощания с актером Романом Мадяновым. Напомним, любимец российской публики умер от рака легких в 62 года.

Отдать дань уважения и проститься с Романом Мадяновым пришла его однокурсница — актриса Ольга Дубовицкая. Она призналась, что известие о кончине Романа Мадянова потрясло ее и других артистов.

«Болезнь обнаружили в 2020 году. И вроде бы он пошел на поправку, никто не ожидал. Таня Аугшкап рассказывала, что были положительные сдвиги, мы все надеялись, что он выздоровеет. Для нас это было очень неожиданно, больно. Грусть какая-то ужасная…» — передала слова актрисы журналист Teleprogramma.org с места прощания.

Ольга Дубовицкая сообщила, что Роман Мадянов снимался в фильмах со своими однокурсниками Татьяной Аугшкап и Татьяной Розановой.

«Они все просили поцеловать его и прощения у него попросить, все-таки в жизни всякое бывало. Про Ромку можно сказать одно: он был очень человечным, очень добрым», — сказала артистка.