В городе Бронницы началась церемония прощания с Романом Мадяновым

В эти минуты в городе Бронницы Московской области началась церемония прощания с актером Романом Мадяновым. Траурное мероприятие проходит в храме Архангела Михаила. Здесь немного позже состоится отпевание тела Романа Мадянова.

Пока же у храма собрались коллеги и поклонники известного артиста.