В городе Бронницы началась церемония прощания с Романом Мадяновым

В эти минуты в городе Бронницы Московской области началась церемония прощания с актером Романом Мадяновым. Траурное мероприятие проходит в храме Архангела Михаила. Здесь немного позже состоится отпевание тела Романа Мадянова.
Пока же у храма собрались коллеги и поклонники известного артиста.
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К храму Архангела Михаила пришли несколько десятков человек. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Проститься с Романом Мадяновым пришли его бывшие однокурсники и звездные друзья. В числе первых у храма были замечены Александр и Екатерина Стриженовы, Борис Щербаков, который не так давно выписался из клиники.
Екатерина и Александр Стриженовы приехали попрощаться с Романом Мадяновым. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Напомним, Роман Мадянов скончался 25 сентября после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Его смерть стала шоком для многих людей и даже тех, кто близко общался с Романом Мадяновым. Актер никогда не жаловался на болезнь.
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