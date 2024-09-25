После развода Сергей Шнуров покинет Россию, заявила экстрасенс Дарья Миронова: «Он вынужден будет уехать»

Сергей Шнуров давно стал популярным. Он не раз оказывался в центре скандалов. Но в последние годы певец участвовал в шоу на ТВ, давал концерты и особо не появлялся на светских раутах. Он состоял в браке с дочкой богатого уральского бизнесмена Ольгой, которая подарила ему двоих детей. Примечательно, что на днях появилась новость, что супруги разводятся. Такое заявление поступило в суд. Многие в шоу-бизнесе уверены, что это произошло из-за его жены, которая пыталась его поменять и ограничила круг общения артиста.

Для Teleprogramma.org ясновидящая, экстрасенс, парапсихолог Дарья Миронова рассказала, что в ближайший год произойдет в жизни певца.

«Шнуров не сможет оставаться в стране, где его будет раздражать определенное поведение экономических и других показателей, его будет не устраивать происходящее. Он бунтарь по своей природе, он не сможет отмалчиваться, он будет говорить то, что думает. В итоге он все равно выскажется, потому что его нутро таково, что внутри него горит огонь бунтаря. Он открытый, активный, жесткий, он любит правду, говорит в глаза то, что думает, резко, жестко, цинично, с сарказмом — в этом его такое внутреннее магнетическое, харизматическое обаяние. Собственно, это и будет провокацией того, что он вынужден будет уехать. Да, это очевидно.

Максимум это полгода, 6−8 месяцев. Да, развод тоже будет очевидным аспектом, потому что внутри его семьи не может быть идеального мира и лада. Это человек, которого нужно принимать либо бунтарем, вот таким, какой он есть, либо не принимать вообще. Это люди, которые не очень приспособлены быть семейными, жить в семье. Это люди свободолюбивые, креативные и в принципе не готовые вить гнездо и жить спокойной жизнью. Поэтому, конечно, развод будет», — поделилась экстрасенс.