Пугачева отправится отдыхать, заявила экстрасенс Губаева: «Состояние у нее такое. Апатичное, депрессивное»

Алла Пугачева летом отдыхала в Юрмале. Там она проводила время с двойняшками Лизой и Гарри. Потом к ней приехал Максим Галкин*. Певица несколько раз посетила фестиваль Лаймы Вайкуле, а также ходила в театр.

А вот с наступлением осени она перестала выходить в свет. Супруги вернулись в Израиль или на Кипр, где обычно живут. Там на днях пара отпраздновала день рождения детей. Однако на этот раз юморист не показал Примадонну. Сама артистка продолжает хранить молчание. Это заставило поклонников звезды переживать.

Для Teleprogramma.org ситуацию прокомментировала экстрасенс, таролог Рашида Губаева . Она не стала исключать, что Пугачева приедет в Россию. Об этом уже давно ходят слухи.

«Да, ближайшие два-три месяца она из Израиля планирует выезжать, видимо, к Максиму Галкину*, к мужу, потому что карта — король пентакли. Либо к нему, либо в России у нее денежные вопросы. Она там дачу продает, дома, квартиру, еще что-то. Я просто не знаю, где Галкин* сейчас находится. Либо это будет выезд на отдых, где спокойно, океан есть, там посерфить можно, побалдеть. Может, Бали, может, Таиланд. Ближайший план у нее — отдыхать, восстанавливаться, выходить из апатично-депрессивного состояния, когда ничего не хочется, ничего не надо. Поедет за покоем, умиротворением к своему мужчине. Почему она молчит? Ну, потому что состояние у нее такое. Апатичное, депрессивное, ничего не хочется. Ни на что сил нет. Все бесит, раздражает. И возраст уже тут, и проблем много, и осенняя, может, депрессия какая-то началась. Тоска по России, возможно. В общем, особо не хочется ей активничать, да и сил на это особо нет. Да, ушла в затишье после Юрмалы очень сильно. Она там эмоционально, энергетически очень отдалась, выдохлась. И ей требуется время на восстановление, отдых, умиротворение и созерцание природы, себя. Замедление ритма жизни», — высказалась таролог.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.