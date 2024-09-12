Журналист Беккужев уверен, что проект Костомарова ждет успех: «Стал символом геройства»
Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото: Global Look Press
Фигурист заявил о создании своего шоу.
Роман Костомаров объявил о создании своего проекта, в котором он не будет выступать на коньках. Спортсмен, который пережил несколько сложнейших операций, ампутацию конечностей и тяжелое восстановление, стал интервьюером. И первым, с кем побеседовал фигурист, стал Александр Ревва. Не все в Сети верят в успех Романа Костомарова.
«Почему сейчас много интервьюеров? Потому что этот жанр на удивление пользуется спросом. Людям нравится смотреть интервью с самыми разными героями и медийными, и не медийными. Набирают миллионные просмотры, даже больше, чем звезды шоу-бизнеса. У Романа Костомарова есть шансы, у него большая аудитория. Тем более после того, как с ним случилась трагедия.
Его многие позитивно воспринимают. Он стал символом геройства. Интерес к его персоне, к его шоу может быть. Но тут есть одна загвоздка: смотря с кем он будет снимать интервью. Если со звездами шоу-бизнеса, то это будет мало кому интересно, потому что таких интервью очень много. Рынок перенасыщен. Но если он найдет нишу какую-то, то тогда все может быть», — пояснил эксперт.