Журналист Беккужев уверен, что проект Костомарова ждет успех: «Стал символом геройства»

Роман Костомаров объявил о создании своего проекта, в котором он не будет выступать на коньках. Спортсмен, который пережил несколько сложнейших операций, ампутацию конечностей и тяжелое восстановление, стал интервьюером. И первым, с кем побеседовал фигурист , стал Александр Ревва . Не все в Сети верят в успех Романа Костомарова .

Ведь медиарынок переполнен подобными проектами. Среди топовых интервьюеров — Ксения Собчак , Надежда Стрелец, Светлана Бондарчук . Даже коллега Романа Костомарова по цеху, фигуристка Евгения Медведева тоже подалась в этот жанр. Однако в разговоре с Teleprogramma.org журналист Антон Беккужев заявил, что у спортсмена есть все шансы стать популярным интервьюером, если он найдет свою нишу.

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