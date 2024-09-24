Что с сыном Понаровской?

Единственный кровный наследник певицы Ирины Понаровской — Энтони Родд — умер 20 сентября в собственной квартире, когда пошел принимать душ. Художника обнаружила на полу его жена Анна Чайникова. Однако скорая не смогла привести мужчину в чувство, врачи констатировали смерть.

К удивлению близких, причиной ухода в мир иной 39-летнего Энтони Родда стал сердечный приступ. Вместе с тем друзья художника утверждают, что проблем в этой области у сына Ирины Понаровской не было, да и, в принципе, на здоровье он не жаловался.

Духовная наставница Татьяна Кармолог считает, что у Энтони Родда были скелеты в шкафу, о которых многие люди просто не знают.

«Он много скрывал и не должен был умереть в этом году. Но когда человек не меняется, то Вселенная перестает давать еще один шанс», — сказала эксперт нашему журналисту.