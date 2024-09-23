Сын Понаровской многое скрывал: почему Энтони Родд не должен был умереть 20 сентября?

Смерть сына Ирины Понаровской, художника Энтони Родда, потрясла многих россиян и его близких. Ведь 39-летний мужчина не имел проблем со здоровьем, вел активный образ жизни, был молод.

Однако духовная наставница Татьяна Кармолог считает, что людям просто неизвестны некоторые факты из его биографии, которые и привели его к гибели.

«При считывании на Энтони Родда появился один вопрос: «Так ли он жил, как себя показывал?» Он много скрывал и не должен был умереть в этом году. Но когда человек не меняется, то Вселенная перестает давать еще один шанс. И такие люди, к сожалению, так и выходят из воплощения», — рассказала кармолог Teleprogramma.org.

Собеседница издания также рассмотрела судьбу Ирины Понаровской и пришла к выводу, что везения в личной жизни у нее не было. А с мужем у певицы был скорее творческий дуэт.

«Там много секретов было. Но с другой стороны — это их жизнь, они имеют на это право», — сказала Татьяна Кармолог.