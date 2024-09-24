Дана Борисова ответила Дарье Блохиной: «Это у нее плохая энергетика»

Дарья Блохина в шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ достаточно быстро приняла решение голосовать за Дану Борисову. При этом актриса не смогла аргументированно объяснить свой выбор, заявив, что у ведущей «плохая энергетика».

Teleprogramma.org поинтересовалась у Даны Борисовой, приходилось ли ей слышать когда-либо подобные претензии по отношению к себе.

«По мне — это у нее плохая энергетика. На вкус и цвет товарищей нет. Я, наоборот, слышу в свой адрес, что у меня хорошая энергетика, я общительная и простая в общении, без закидонов, у меня есть эмпатия. Я так спокойно отношусь к негативным высказываниям. О своей внешности от окружающих я слышу только комплименты, что мы с моей дочерью Полиной выглядим как сестры. Я философски отношусь к хейту, принимаю его, слышу, что-то беру на заметку, а что-то просто пропускаю мимо ушей», — высказалась Дана Борисова.