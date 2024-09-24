Дана Борисова — о своем участии в «Звездах в джунглях»: «Объективно я была не в лучшей форме»

Дана Борисова стала первой выбывшей из проекта ТНТ «Звезды в джунглях» участницей. Ведущая призналась Teleprogramma.org, что на самом деле плохо себя чувствовала физически и эмоционально, это помешало ей проявить себя в полной мере.

Звезда, добираясь до Колумбии, опоздала на самолет в Стамбуле, где к тому же потерялся ее багаж. В итоге ей пришлось прожить два дня в капсульном отеле, и только после этого она уже порядком уставшей все-таки доехала до места съемок.

«Объективно, я была не в лучшей форме. Все участники приехали на проект за три дня, они отдохнули, акклиматизировались. Я из-за своих приключений прилетела ровно в ночь съемки. Я сначала не въехала в этот процесс, не открылась. А когда начала понемногу приходить в себя, было уже поздно», — сказала Дана Борисова.

При этом ведущая не считает, что именно она с Аленой Жигаловой (Блин) провалила первый конкурс с полосой препятствий.

«Нам было отведено семь минут, наше время — 14 минут. Вряд ли мы с Аленой затянули этот процесс на семь минут», — аргументировала знаменитость.

Напомним, после этого испытания актер Даниил Вахрушев заявил, что команда, дескать, не уложилась в отведенное время из-за «возрастных» Даны Борисовой и Алены Блин.