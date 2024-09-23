Экстрасенс Гришин рассказал, что родным Маслякова не нужно переживать из-за вандализма на могиле телеведущего: «Не окажет никакого негативного воздействия»

В начале сентября умер Александр Масляков. Это стало большим ударом для его родных, коллег и поклонников. Ведущего КВН похоронили на Новодевичьем кладбище. На церемонии прощания были его сын Александр, невестка и внучка. Несколько лет Масляков боролся с раком.

Накануне стало известно, что 19-летний москвич совершил вандализм на могиле мэтра. Он даже вытащил крест. Его уже задержали полицейские. Было возбуждено уголовное дело. А поклонники переживают, что могилу телеведущего разрушили. Для Teleprogramma.org экстрасенс Алексей Гришин рассказал, что родным Маслякова не нужно переживать из-за случившегося.

«На самом деле такой акт вандализма на родных Маслякова не окажет никакого негативного воздействия, по той простой причине, что они-то любят, помнят и высказывают почтение ушедшему из жизни, поэтому для них это никак негативно не скажется. Всегда подобные акты вандализма и неумения себя вести в месте скорби сказываются на том, кто это делает», — пояснил он.

Также Гришин сделал предупреждением о том, что на местах захоронений всегда нужно вести себя прилично и корректно.

«Все эти истории некорректного поведения на кладбище, и даже если человек не верит в эзотерику, незнание или пренебрежение законов не означают, что их не надо соблюдать. Поэтому, если вы себя некорректно ведете на месте даже своего родственника, чужого родственника, просто на кладбище, то родовые духи, это родовой системы или духи кладбища, они могут испортить карму и навлечь беды на человека, кто это делает», — высказался Гришин.

Напомним, что 19-летнего парня, которого задержали на кладбище, проверили на употребление запрещенных веществ и алкоголя. Анализы оказались отрицательными. По некоторым данным, он является инвалидом с детства, у него аутизм.