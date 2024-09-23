Юрист Вербицкая-Линник — что грозит 19-летнему парню, учинившему разгром на могиле Маслякова: «До пяти лет лишения свободы»

Накануне на Новодевичьем кладбище столицы совершил акт вандализма 19-летний парень. Он разгромил могилу недавно умершего основателя и ведущего КВН Александра Маслякова. Вандала задержали полицейские. Отмечалось, что молодой москвич с трудом говорил. Его отправили в психиатрическую лечебницу. Очевидцы также рассказали, что он был не в себе. Позже экспертиза показала, что парень не употреблял алкоголь и запрещенные вещества. По некоторым данным, он является инвалидом с детства, у него аутизм.

Но уже возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Для Teleprogramma.org ситуацию прокомментировала адвокат Юлия Вербицкая-Линник .

Молодой человек может избежать наказания в силу своих особенностей.

«Надругательство как над телами умерших, так и над местами захоронений — уголовное преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 244 Уголовного кодекса РФ и составляет до пяти лет лишения свободы (максимальная санкция). Вместе с тем не следует забывать что к ответственности могут быть привлечены только и исключительно вменяемые граждане, то есть те, кто сознавал свои действия и намеренно правонарушение, преступление совершал. Если же в ходе следственных действий при проведении судебно-медицинской экспертизы будет установлено, что «разоритель могил» невменяем, — он будет освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение, в чем он, похоже, действительно нуждается», — пояснила эксперт.