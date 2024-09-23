Почему Воловичева не хочет вспоминать о Кадони и Венгржановском? Обидели или не любила?

Инна Воловичева рассказала изданию Teleprogramma.org, кто «писал сценарии» на телепроекте «Дом-2», и высказалась о реальности чувств в шоу.

По словам звезды телестройки, главную линию своего поведения в проекте выбирают сами участники шоу. Они, по сути, и являются создателями жизненных историй, которые с упоением наблюдают зрители.

«Если будешь просто есть, спать, молчать, то вылетишь на первом же голосовании. Нужно суметь заставить всех говорить о себе, быть ярким и интересным, правильно выстроить отношения в коллективе!» — сказала Инна Воловичева.

Редакторы «Дома-2» лишь могут провоцировать некоторые ситуации и конфликты.

А вот на вопрос о том, были ли в реалити у Инны Воловичевой настоящие чувства, она ответила весьма уклончиво.

«Думаю, меня в большей степени всегда волновала я, моя история и мои успехи. В любом случае всегда нужно думать о себе в первую очередь», — сказала собеседница издания.

При этом имена своих экс-бойфрендов из проекта — Влада Кадони и Венцеслава Венгржановского — Инна Воловичева вообще ни разу не упомянула на протяжении всей беседы. Полное интервью с участницей «Дома-2» читайте здесь, в нем она также показала своего мужа-бизнесмена и очаровательную дочку.