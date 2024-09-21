53-летняя Анна Нетребко в коротком платье с кружевом смотрелась нелепо, заявила дизайнер Алена Нега: «Желание выглядеть как «девочка»

Поклонники отметили, что Нетребко выглядит гораздо моложе своих 53 лет. Многие были впечатлены тем, как выглядит певица. А для Teleprogramma.org ее аутфит оценила дизайнер Алена Нега.

« Анна Нетребко - уникальная оперная Дива мирового уровня, неудивительно, что каждый ее выход - попадает под пристальное внимание СМИ.

Анна - обладательница пышных форм, что нередко бывает у оперных певиц, однако, сейчас певица находится в наилучшей форме, несмотря на это, ее образы не всегда бывают подобраны идеально.

В данном случае, мне нравится, что это монотонный лук, что сейчас очень модно. Бежевая гамма - коварна и идет не всем, важно правильно подобрать бежевый исходя исходя из цвета кожи, но Анна счастливая обладательница красивого загорелого оттенка кожи, и бежевый цвет ей идет!

Однако, этот образ на мой взгляд, не совсем удачен. Хотя, и кружева сейчас в моде, и они идут Анне, но при желании выглядеть как «девочка» платье выглядит немного нелепо. Тут было явное желание показать и подчеркнуть стройные и даже красивые ноги Анны, однако, если бы платье было бы длиннее - образ был бы намного достойнее.

Однозначный плюс за цветовую гамму, но к фасону платья - есть вопросы. Анна достойна самых лучших образов, подчеркивавших ее уникальность, особую стать и красоту!» – высказалась эксперт.