53-летняя Анна Нетребко в коротком платье с кружевом смотрелась нелепо, заявила дизайнер Алена Нега: «Желание выглядеть как «девочка»
Анна Нетребко. Фото: Global Look Press
Оперная дива отправилась в ресторан в Германии в особенный день, выбрав монохроный лук.
Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она смогла прославиться на весь мир. Певица обычно ярко одевается. Она не скрывает, что у нее нет стилиста. Артистка не скрывает, что любит делать покупки и в каждой квартире у нее есть гардеробная. Она собрала коллекцию туфель и сумочек. Несмотря на то, что оперная дива обладает неидеальными параметрами фигуры, недавно она развелась и вскоре предстала похудевшей. А на днях звезда отпраздновала свой день рождения в Германии. Она выложила кадры из роскошного ресторана, где провела время с друзьями.
На кадрах Анна предстала в кружевном платье нюдового цвета на пуговицах с поясом. Лук дополнили мюли в тон и кремовая сумка. Свои волосы певица прибрала в пучок. Она сделала акцент на точеных ногах.
Поклонники отметили, что Нетребко выглядит гораздо моложе своих 53 лет. Многие были впечатлены тем, как выглядит певица. А для Teleprogramma.org ее аутфит оценила дизайнер Алена Нега.
«Анна Нетребко - уникальная оперная Дива мирового уровня, неудивительно, что каждый ее выход - попадает под пристальное внимание СМИ.
Анна - обладательница пышных форм, что нередко бывает у оперных певиц, однако, сейчас певица находится в наилучшей форме, несмотря на это, ее образы не всегда бывают подобраны идеально.
В данном случае, мне нравится, что это монотонный лук, что сейчас очень модно. Бежевая гамма - коварна и идет не всем, важно правильно подобрать бежевый исходя исходя из цвета кожи, но Анна счастливая обладательница красивого загорелого оттенка кожи, и бежевый цвет ей идет!
Однако, этот образ на мой взгляд, не совсем удачен. Хотя, и кружева сейчас в моде, и они идут Анне, но при желании выглядеть как «девочка» платье выглядит немного нелепо. Тут было явное желание показать и подчеркнуть стройные и даже красивые ноги Анны, однако, если бы платье было бы длиннее - образ был бы намного достойнее.
Однозначный плюс за цветовую гамму, но к фасону платья - есть вопросы. Анна достойна самых лучших образов, подчеркивавших ее уникальность, особую стать и красоту!» – высказалась эксперт.