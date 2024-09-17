Чепурченко о Сухоруковой: «Не стоит обесценивать победу Саши!»

Вячеслав Чепурченко изначально был максимально настроен на победу в шоу ТНТ «Выжить в Дубае» (чего только стоила «тарелка с фруктами»).

Однако в финальной малой игре он буквально подсказал Александре Сухоруковой, в какой сумке лежат деньги, хотя профессиональный актер мог бы сыграть так, что Александра с легкостью указала совсем на другую сумку! Почему он так поступил? С этим вопросом мы обратились к самому артисту.

«В начале малых испытаний я действительно пытался ее обмануть, говоря правду в лоб. Я думал, что она мне не поверит. Собственно, она мне и не поверила, выбрав другую сумку. Но когда она начала менять свое мнение, выбирая то одну, то другую сумку, в конечном итоге указав на ту, в которой лежат деньги, я подумал, что обманывать и ужом вертеться на сковороде в финале будет мелко, не по-мужски. Оно того не стоило. Тем более я изначально понимал, что ей деньги нужны. Но, пожалуйста, хочу сказать официально: не нужно обесценивать победу Саши! Не надо говорить, будто я ей что-то подарил, как будто это мой выбор! Нет! Было испытание, в котором она должна была либо поверить мне, либо не поверить. Решение было за Сашей. Мое решение было только в конце — уже не строить каких-то скользких дополнительных обманок, потому что Саша уже на самом деле сделала правильный выбор. Под финал я действительно начал даже настаивать, чтобы она взяла сумку именно с деньгами. Но большую часть этого испытания я все-таки пытался ее слегка обмануть . Так что Саша в этом смысле молодец», — высказался Вячеслав Чепурченко специально для сайта Teleprogramma.org .