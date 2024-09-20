Почему Алсу напрасно накинулась на адвоката экс-мужа? Добровинский прокомментировал информацию по суду в Лондоне без утверждения

Алсу. Фото: соцсети

Алсу назвала сообщения о дележке имущества с бывшим супругом ложными.

Певица Алсу возмутилась поведением адвоката своего бывшего мужа Александра Добровинского, который прокомментировал ее возможное обращение в лондонский суд для раздела имущества с Яном Абрамовым.

«Меня удивляет непрофессионализм господина Добровинского, который берется комментировать абсолютно ложную информацию», — процитировал певицу «СтарХит».

Вместе с тем Александр Добровинский вовсе не утверждал, что эта информация достоверная. Он лишь сообщил, что ему об этом рассказали инсайдеры. И в настоящий момент он проверяет ее истинность.

«Ко мне обратилось несколько коллег, которые рассказали об обращении Алсу в британский суд, я пока жду подтверждения данной информации», — вот так дословно сообщил адвокат журналисту Teleprogramma.org.

Александр Добровинский также пообещал раскрыть подробности этой ситуации в своем телеграме, когда сведения подтвердятся. Пока канал известного адвоката молчит.

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