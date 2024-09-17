Шеф Ивлев — про вторую супругу: «Лера — очень одаренная девушка»

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев почти четыре года счастливо женат на журналистке Валерии Куденковой.

По словам знаменитости, их брак во многом избегает острых углов благодаря тому, что он со своей супругой сразу договорился, кто чем будет заниматься в их семье.

Константин Ивлев рассказал в эксклюзивном интервью Teleprogramma.org , что на берегу условился с супругой: готовить в доме будет только он.

«Это было с первой женой, это происходит и сейчас. Я — обалденный муж! И готовлю всегда много, чтобы в моей семье всегда было разнообразие», — заметил шеф.

Лера, в свою очередь, должна накрывать на стол, убирать потом посуду и отправлять ее в посудомойку. К тому же молодая супруга участвует в семейном бизнесе.

«Лера очень одаренная девушка. Помимо воспитания ребенка и содержания дома, пусть даже и с помощниками, ей удается очень хорошо показывать себя в продажах. У нее очень хороший вкус, она великолепно чувствует красоту и понимает качества блюд, поэтому очень успешно проявляет себя в области реализации книг», — поведал Константин Ивлев .

Сейчас их совместной дочке Нике уже два с половиной годика. И пока телеведущий вместе с женой принял решение особо не нагружать ее различного рода развивающими занятиями, чтобы «не отбирать детство».