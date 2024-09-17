Шеф Ивлев — про вторую супругу: «Лера — очень одаренная девушка»

«Это было с первой женой, это происходит и сейчас. Я — обалденный муж! И готовлю всегда много, чтобы в моей семье всегда было разнообразие», — заметил шеф.
Лера, в свою очередь, должна накрывать на стол, убирать потом посуду и отправлять ее в посудомойку. К тому же молодая супруга участвует в семейном бизнесе.
«Лера очень одаренная девушка. Помимо воспитания ребенка и содержания дома, пусть даже и с помощниками, ей удается очень хорошо показывать себя в продажах. У нее очень хороший вкус, она великолепно чувствует красоту и понимает качества блюд, поэтому очень успешно проявляет себя в области реализации книг», — поведал Константин Ивлев.
Сейчас их совместной дочке Нике уже два с половиной годика. И пока телеведущий вместе с женой принял решение особо не нагружать ее различного рода развивающими занятиями, чтобы «не отбирать детство».