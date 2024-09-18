Никита Пресняков вернулся в Россию, сообщил Леонид Дзюник: «Он работает у бабушки»

Бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник порадовался за Никиту Преснякова , который, по его данным, вернулся на родину из Америки.

Друзья продюсера рассказали ему, что музыкант в настоящее время пребывает в Москве и уже активно занимается творчеством.

«Он вернулся в Москву и сначала поехал отдыхать со своим отцом Владимиром Пресняковым , а теперь вроде бы его бабушка Елена Преснякова взяла работать к себе в «Самоцветы», — рассказал Teleprogramma.org Леонид Дзюник.

Продюсер искренне порадовался возвращению Никиты на родину и его воссоединению с остальными Пресняковыми.

«Это очень хорошо для Никиты, он человек творческий. А творчеством русский человек может заниматься в полную силу только в России. Никита носит достойнейшую фамилию своего деда и своего отца. Он не Никита Пугачев и не Никита Орбакайте, он Никита Пресняков . А эта фамилия на сегодняшний день чистая, ничем не запачканная. Это люди, которые живут, работают в России и для России, для русских людей», — высказался Леонид Дзюник.