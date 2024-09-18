Никита Пресняков вернулся в Россию, сообщил Леонид Дзюник: «Он работает у бабушки»
Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Никита Пресняков. Фото: Global Look Press
Леонид Дзюник считает, что внук Аллы Пугачевой поступил правильно.
Бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник порадовался за Никиту Преснякова, который, по его данным, вернулся на родину из Америки.
Друзья продюсера рассказали ему, что музыкант в настоящее время пребывает в Москве и уже активно занимается творчеством.
«Он вернулся в Москву и сначала поехал отдыхать со своим отцом Владимиром Пресняковым, а теперь вроде бы его бабушка Елена Преснякова взяла работать к себе в «Самоцветы», — рассказал Teleprogramma.org Леонид Дзюник.
Продюсер искренне порадовался возвращению Никиты на родину и его воссоединению с остальными Пресняковыми.
«Это очень хорошо для Никиты, он человек творческий. А творчеством русский человек может заниматься в полную силу только в России. Никита носит достойнейшую фамилию своего деда и своего отца.
Он не Никита Пугачев и не Никита Орбакайте, он Никита Пресняков. А эта фамилия на сегодняшний день чистая, ничем не запачканная. Это люди, которые живут, работают в России и для России, для русских людей», — высказался Леонид Дзюник.