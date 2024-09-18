Сколько детей у Славы Чепурченко?

Многие зрители сожалеют, что победителем проекта ТНТ «Выжить в Дубае» стал не Вячеслав Чепурченко , а Александра Сухорукова . Тем более что актер намеревался поделиться со своей оппоненткой выигрышем на лечение ее дочки в любом случае.

Однако сам актер уверенно заявил, что Саша победила в честной борьбе.

«Не нужно обесценивать победу Саши! Было испытание, в котором она должна была либо поверить мне, либо не поверить. Решение было за Сашей», — сказал Teleprogramma.org участник телешоу.