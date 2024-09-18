Сколько детей у Славы Чепурченко?

Вячеслав Чепурченко — великолепный семьянин, и деньги от шоу он хотел потратить именно на дом и близких.
Многие зрители сожалеют, что победителем проекта ТНТ «Выжить в Дубае» стал не Вячеслав Чепурченко, а Александра Сухорукова. Тем более что актер намеревался поделиться со своей оппоненткой выигрышем на лечение ее дочки в любом случае.
«Не нужно обесценивать победу Саши! Было испытание, в котором она должна была либо поверить мне, либо не поверить. Решение было за Сашей», — сказал Teleprogramma.org участник телешоу.
Вернувшись домой с проекта Вячеслав Чепурченко, который не зря слывет прекрасным семьянином, провел время со своей семьей и детьми. А их у него от второй супруги Екатерины двое — дочь Ярослава и сын Тимофей. В своем телеграме звезда «Жуков» показал, как отправляется с ними на прогулку. В кадре поклонники увидели милейших малышей с нежными белокурыми волосами.
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«У меня сегодня единственны выходной. И могу официально подтвердить: самая сложная работа — это не хождение по реалити, а быть мамой!» — сказал Чепурченко.
К слову, именно на семью Вячеслав Чепурченко планировал потратить свой выигрыш в шоу (кроме той части, что он был намерен отдать дочке Саши Сухоруковой). Артист думал доделать дома ремонт и свозить близких в отпуск.