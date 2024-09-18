Чепурченко сделал заявление о Сухоруковой: «Решение было за Сашей, она должна была либо поверить мне, либо не поверить»

Против Александры Сухоруковой, победительницы шоу «Выжить в Дубае», в настоящий момент в Сети поднята волна хейта .

Многие пользователи, вслед за Надеждой Ермаковой , не считают ее достойным победителем . Как высказалась Teleprogramma.org участница «Дома-2», домохозяйка все шоу просидела за спинами других ребят и в итоге неожиданно взяла 10 миллионов выигрыша. При этом Вячеслав Чепурченко в финальном малом испытании практически уговаривал ее взять нужную сумку, где лежат деньги.

Вместе с тем сам актер убежден, что Александра получила свой выигрыш абсолютно заслуженно. Он признал, что в самом конце, когда Александра Сухорукова после нескольких колебаний все-таки остановилась на сумке с миллионами, реально стал настаивать на ней. Однако все остальное время, по его словам, он играл и пытался дезориентировать свою оппонентку.

Через издание Teleprogramma.org Вячеслав Чепурченко даже обратился к людям, которые принижают победу Александру Сухоруковой.

«Хочу сказать официально: не нужно обесценивать победу Саши! Не надо говорить, будто я ей что-то подарил! Было испытание, в котором она должна была либо поверить мне, либо не поверить. Решение было за Сашей», — сказал актер.

Отметим, что звезда «Жуков» в любом случае собирался поделиться с Александрой Сухоруковой деньгами, даже если бы выигрыш достался ему. Дело в том, что артиста сильно растрогала ее история с больной дочкой .