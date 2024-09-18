Чепурченко сделал заявление о Сухоруковой: «Решение было за Сашей, она должна была либо поверить мне, либо не поверить»

Против Александры Сухоруковой, победительницы шоу «Выжить в Дубае», в настоящий момент в Сети
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Вместе с тем сам актер убежден, что Александра получила свой выигрыш абсолютно заслуженно. Он признал, что в самом конце, когда Александра Сухорукова после нескольких колебаний все-таки остановилась на сумке с миллионами, реально стал настаивать на ней. Однако все остальное время, по его словам, он играл и пытался дезориентировать свою оппонентку.
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«Хочу сказать официально: не нужно обесценивать победу Саши! Не надо говорить, будто я ей что-то подарил! Было испытание, в котором она должна была либо поверить мне, либо не поверить. Решение было за Сашей», — сказал актер.
Отметим, что звезда «Жуков» в любом случае собирался поделиться с Александрой Сухоруковой деньгами, даже если бы выигрыш достался ему. Дело в том, что артиста сильно
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