Куда Чепурченко хочет потратить выигрыш от «Выжить в Дубае» на самом деле: «Все приземленно»

В последнем выпуске шоу «Выжить в Дубае» участники проекта обсудили, куда бы они потратили выигрыш в 10 млн рублей.

Актер Вячеслав Чепурченко заявил, что хотел бы поменять пол. Когда участники проекта просмеялись, он уточнил, что на «дорогущий итальянский ламинат» в квартире, а также сообщил, что хотел бы «доделать зубы».

Позже артист уточнил, что отшутился перед ребятами. Поэтому вопрос остался открытым. Teleprogramma.pro решила уточнить у звезды сериала «Жуки», как бы он на самом деле распорядился деньгами.

«Я хотел бы потратить деньги на семью, как минимум на совместный отдых, потому что очень много работаю. Ну и плюс — сделать наконец-то ремонт в квартире не за три копейки, а чуть поприятнее. В общем, все достаточно приземленно!» — рассказал Вячеслав Чепурченко .