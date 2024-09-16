Надежда Ермакова — о победительнице «Выжить в Дубае»: «Разочарована финалом, Саша — не герой»

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова прокомментировала специально для Teleprogramma.org финал шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Как известно, 10 миллионов рублей получила Александра Сухорукова, выиграв малые испытания у Вячеслава Чепурченко .

При этом актер сразу сказал, что при своей победе поделится деньгами с оппоненткой, поскольку ей нужно вылечить от генетического заболевания дочь. А во время последнего конкурса буквально подтолкнул Александру к правильному выбору.

«Я разочарована финалом. Понимаю, конечно, что победителей не судят. И тактика у человека могла быть любая. Но для меня Саша — абсолютно не герой. Отсидеться весь проект, ни разу не сходив на малое испытание, не доказав делом, что ты герой, с которого стоит брать пример? Да, у нее крутая социальная история — она хотела показать пример своей дочке. Но я только в последних двух испытаниях увидела, что Саша может бороться, что у нее что-то получается, все остальные соревнования для нее были абсолютно провальными. Она быстро сдавалась, чуть что — в слезы, она не герой, не борец. И я, смотря это шоу, точно бы не стала брать с нее пример. Для меня были более достойные претенденты, но повторюсь: победителей не судят. Выиграла — молодец», — высказалась Надежда Ермакова .

Она заметила, что цель победы Александры — вылечить своего ребенка — была благородной.

«Болеющие дети — это, конечно, грустно. И всегда стоит думать о будущем, она — молодец в личном плане, как мама и жена», — добавила Надежда Ермакова .

Шоувумен согласилась, что Александра Сухорукова выиграла деньги благодаря доброте Вячеслава Чепурченко , который сам отец и сильно переживает за судьбу не только своих детей, но и других тоже.