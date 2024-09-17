Стоун сошелся с Сысоевой только ради шоу? Саша выстроил тактику, но так и не стал победителем «Выжить в Дубае»

В «Шоу Воли» на ТНТ Саша Стоун, отвечая на вопросы ведущего Павла Воли , заявил, что с Надеждой Сысоевой он познакомился незадолго до съемок в проекте «Выжить в Дубае» , буквально «перед вылетом».

Также он заверил публику, что расстались они практически сразу после проекта вовсе не из-за хейта, который обрушился на них, а, дескать, просто «разошлись пути». В настоящий момент, по заверениям участника реалити, у них с Надей неплохие отношения, без негатива.

Сайт Teleprogramma.org попросил профессионального профайлера Алексея Филатов а, основателя Академии профайлинга, проанализировать поведение Саши Стоуна в момент сообщения данной информации, чтобы понять, в каких моментах он говорит правду, а в каких лжет.

«По поводу знакомства с Надей Стоун не врет. Да, можно выяснять, что именно он вкладывает в слова «перед вылетом». Во всяком случае, это явно не длительное время. По поводу расставания: здесь Стоун лукавит. Скорее всего, эти отношения им сразу планировались как непродолжительные, тактические, только для шоу. Шоу закончилось — закончились и отношения. Эта версия подтверждается не только поведением Стоуна во время шоу, но и его жестикуляцией при ответе на вопрос. В его картине и восприятии — да, негатива нет, но им изначально закладывалось в отношения то, что это ненадолго», — сказал эксперт.

Неужели Наденька оказалась для блогера типичной «командировочной женой»?