Хормейстер Лукин — о юных артистах, снявшихся в сериале «Хор»: «Кто как умеет, тот так и поет»

На Первом канале 16 сентября начался
Одним из самых известных солистов хора был
За музыкальную составляющую сериала отвечал хормейстер Данил Лукин. В интервью
— При первом прочтении сценарии вам было страшно или интересно? Все-таки впервые соприкоснулись с миром кино и сразу огромная ответственность…
— Страха никакого не было. Мне точно было бы не по себе, если вошел бы в эту историю посередине, в какой-то уже идущий процесс. А тут мы сразу обговорили, что у нас есть сценарий, который дописывается, но нужен профессиональный взгляд, чтобы не было уподобления сериалам про врачей и полицейских, когда в итоге их не могут смотреть ни первые, ни вторые, потому что сразу видят много неправды. Хотя в кино зачастую невозможно показать жизнь, а в жизни невозможно то, что показывается в кино. Тем не менее, была задача профессиональным взглядом на все это взглянуть и подкорректировать сценарий в сторону правдоподобия. И это был период в недели две, когда была вдумчивая вычитка с коррективами, порой с полной перепиской сцен, учитывая реалии жизни детей, занимающихся в музучилищах.
— А не проще было подобрать фактурных детей из хора Свешникова и просто снять их в «Хоре»?
— Сначала такая затея была. Именно привлечь учащихся хорового училища к съемкам в виде основных героев. Потом мы все вместе посмотрели на этих детей и быстро от подобной идеи отказались. Во-первых, дети учатся, во-вторых, никто из них никогда не снимался, а это все же имеет значение. Профессии лучше не смешивать.
В итоге были набраны дети, у которых хоть какой-то съемочный опыт есть, которые умеют просто вести себя на съемочной площадке по-взрослому, понимают, как это все работает, но при этом они не были коллективом. И да, мы собирались десяток раз, и я объяснял им, как быть хором: мы учились правильно стоять, сидеть, где-то даже соответствующе ходить и, естественно, разучивали песни.
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На съемках сериала «Хор». Фото: Первый канал
— Не опускались руки, когда понимали, что дети-актеры слабовато поют?
— Задача была другой. Действительно, некоторые дети не были даже поющими, но важно было донести им понимание правильной артикуляции при звучании фонограммы. В общем, сразу было решено, что кто как умеет, тот так и поет. И, кстати, к концу съемочного процесса, большинство из этих детей более-менее научились петь. Они стали похожи на хор, пусть и не профессиональный, но у них возникло чувство локтя, интонации и ритма. С ребятами стало реально оперативно разучить новый материал для быстрой съемки.
— В итоге какие-то ребята из хора Свешникова снялись в сериале или только «подарили» свои голоса актерам «Хора»?
— В кадр никто не попал, но эти дети звучат. Они, действительно, «подарили» свои певческие голоса саундтреку картины.
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