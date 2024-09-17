Хормейстер Лукин — о юных артистах, снявшихся в сериале «Хор»: «Кто как умеет, тот так и поет»

На Первом канале 16 сентября начался показ сериала «Хор». На экран перенесена история детского коллектива, которые в свое время был известен на весь Советский союз — Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Дети в пионерских галстуках образцово исполняли песни, выступая на самых важных концертах.

Одним из самых известных солистов хора был Сережа Парамонов . В фильме персонажа, прототипом которого мог бы стать юный вокалист, нет, но звучат песни в его исполнении.

За музыкальную составляющую сериала отвечал хормейстер Данил Лукин. В интервью Teleprogramma.org он рассказал, как юные актеры до такой степени натурально сыграли участников хорового коллектива, и пел ли кто-то из них сам…

— При первом прочтении сценарии вам было страшно или интересно? Все-таки впервые соприкоснулись с миром кино и сразу огромная ответственность…

— Страха никакого не было. Мне точно было бы не по себе, если вошел бы в эту историю посередине, в какой-то уже идущий процесс. А тут мы сразу обговорили, что у нас есть сценарий, который дописывается, но нужен профессиональный взгляд, чтобы не было уподобления сериалам про врачей и полицейских, когда в итоге их не могут смотреть ни первые, ни вторые, потому что сразу видят много неправды. Хотя в кино зачастую невозможно показать жизнь, а в жизни невозможно то, что показывается в кино. Тем не менее, была задача профессиональным взглядом на все это взглянуть и подкорректировать сценарий в сторону правдоподобия. И это был период в недели две, когда была вдумчивая вычитка с коррективами, порой с полной перепиской сцен, учитывая реалии жизни детей, занимающихся в музучилищах.

— А не проще было подобрать фактурных детей из хора Свешникова и просто снять их в «Хоре»?

— Сначала такая затея была. Именно привлечь учащихся хорового училища к съемкам в виде основных героев. Потом мы все вместе посмотрели на этих детей и быстро от подобной идеи отказались. Во-первых, дети учатся, во-вторых, никто из них никогда не снимался, а это все же имеет значение. Профессии лучше не смешивать.

В итоге были набраны дети, у которых хоть какой-то съемочный опыт есть, которые умеют просто вести себя на съемочной площадке по-взрослому, понимают, как это все работает, но при этом они не были коллективом. И да, мы собирались десяток раз, и я объяснял им, как быть хором: мы учились правильно стоять, сидеть, где-то даже соответствующе ходить и, естественно, разучивали песни.