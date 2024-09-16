Скоро на канале СТС выйдет многосерийное фэнтези «Наследники. Дар крови», который повествует о детях с уникальными способностями. Оксана Акиньшина сыграла дочку сильного мага Надю. Она попадет в хранилище с артефактами и исчезает.

Ее мужа сыграет Антон Васильев. Он посчитает, что жена погибла, поэтому станет сам растить детей, а потом влюбится в начальницу, которую сыграла Елена Подкаминская. А спустя три года его дочки и сын поймут, что обладают суперспособностями. Это не нравится магам, а главное сестре Нади Вере, которая работает в Отделе магической безопасности. Ее роль исполнила Екатерина Вилкова. Она со своим напарником устроит целую охоту на супергероев, которые из-за своей неопытности могут раскрыть существование магического мира.

Для таких сложных съемок использовались павильоны «Амедиа». Ювелиры создали различные украшения, послужившие артефактами в сериале.

Премьера фэнтези «Наследники. Дар крови» пройдет 14 октября в 20:00 на СТС.