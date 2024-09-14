Как Дюжев станет Байденом, а Куликова - майором МВД: 5 российских сериалов, съемки которых идут прямо сейчас

«Гудбай»
Над стариком Джо Байденом-младшим, 46-м президентом США, как только не потешаются. И свои, и чужие. Почему бы тогда в России не снять комедию про американца? Тем более что наш президент уже не раз появлялся в западных проектах под своим именем и не только. Взяться за лидера демократов решили на ТНТ, где запустили съемки сериала «Гудбай» (видимо, Америка!) про Байдена, который прилетел в нашу страну и попал впросак. Джо (Дмитрий Дюжев) решил проверить, как работают санкции в России, однако потерял и документы, и память и в итоге устроился в сельскую школу учителем английского. Вместо него секретная служба США увезла совершенного другого старика - русского, но без деменции - именно он и будет управлять Штатами, пока старина Байден адаптируется в русской глубинке. Снимает сериал Евгений Невский («Интерны», «Москва. Три вокзала», «Этерна»), продюсирует Тина Канделаки, а кроме Дюжева, в проекте заняты Маруся Климова («Мылодрама»), Михаил Богдасаров, Владислав Демин, Ольга Богданова и другие.
«Мертвая точка»
Фото: НТВ
Пока горит зеленым пламенем на малых экранах четвертая кнопка, не иссякнут на просторах страны детективные сюжеты. Вот и сериал «Мертвая точка» - новый росток на этой бесконечной ниве. В центре сюжета - юрист Рита Галич (Карина Андоленко), отца которой - профессора права Евгения Владимировича (Иван Шабалтас) - обвиняют в убийстве аспирантки. Как любящая дочь девушка не может поверить в произошедшее. Как профи она начинает параллельное расследование, чтобы выйти на тех, кто организовал подставу честного пожилого человека. Но как это сделать, если «доказуха», как говорят сыщики, у стороны обвинения убойная - отпечатки пальцев и на орудии убийства, и на теле жертвы?! Обаяние и харизма помогают молодой юристке увлечь на свою сторону известного адвоката Козака (Иван Колесников) и оперуполномоченного Одинцова (Алексей Матошин). Следствие ведут ОдКоГал. И троице настолько мотивированных и увлеченных поиском правды специалистов, как несложно догадаться, удается сдвинуть дело с мертвой точки.
«Однажды в Залесье»
Фото: канал «Россия 1»
Все мы помним Марию Куликову как исполнительницу прекрасных ролей русских женщин из глубинки с непростой долюшкой и судьбинушкой-кручинушкой. Бессмертный хит «Доярка из Хацапетовки» стал буквально бенефисом актрисы. Теперь у Куликовой иное амплуа - сотрудница МВД. Правда, опять же из регионов. Артистка воплощает образ майора
Журавлевой, которая ловит преступников в условном городке Залесье. Ну как преступников? В основном никакого криминального элемента в пгт нет. Но вдруг случается убийство. Да такое, что на свет вываливаются самые забытые скелеты из шкафа главной героини.
Полицейская встает перед непростым личным выбором. Вместе с Куликовой в сериале играют Михаил Пореченков, Дмитрий Миллер, Екатерина Волкова и другие.
«Уроки китайского»
Фото: канал СТС
У Ивана Макаревича не очень получается в кино - главная роль в «Бригаде-2» и «Грозе» известности принесли ровно столько же, сколько эпизод в «Слове пацана». Поэтому сын сбежавшего из России музыканта решил снимать сам. Так, Иван приступил к съемкам дебютного сериала «Уроки китайского» - «восьмисерийное подростковое драмеди о молодой китаянке с необычной судьбой». По сюжету некий русский бизнесмен нанимает в личную охрану главную героиню Мэйлин (Александра Немчинова) из КНР, которая прикрывается выдуманной биографией, а на самом деле пытается строить глазки новому шефу. В проекте также заняты Анна Михалкова, Артем Ткаченко, Анна Слю и другие.
«Актерище»
Фото: KION
Публика долго ждала возвращения Дмитрия Нагиева. Исторический сериал «Злые люди» с актером в одной из ролей покажет в новом телесезоне НТВ, а платформа KION снимает оригинальный проект «Актерище» (очевидная отсылка на известную рекламу). Главный герой, артист Третьяков, купается в славе и деньгах, пока не вступает в схватку с желчным кинокритиком Кисляком (Антон Лапенко). В итоге репутация актерища сдувается до реноме актерика. И он всеми силами пытается справиться с культурой отмены. Вместе с Нагиевым и Лапенко комедию разыгрывают Екатерина Стулова, Александр Балуев, Ростислав Лаврентьев и другие.