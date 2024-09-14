Как Дюжев станет Байденом, а Куликова - майором МВД: 5 российских сериалов, съемки которых идут прямо сейчас

Все мы помним Марию Куликову как исполнительницу прекрасных ролей русских женщин из глубинки с непростой долюшкой и судьбинушкой-кручинушкой. Бессмертный хит «Доярка из Хацапетовки» стал буквально бенефисом актрисы. Теперь у Куликовой иное амплуа - сотрудница МВД. Правда, опять же из регионов. Артистка воплощает образ майора

Журавлевой, которая ловит преступников в условном городке Залесье. Ну как преступников? В основном никакого криминального элемента в пгт нет. Но вдруг случается убийство. Да такое, что на свет вываливаются самые забытые скелеты из шкафа главной героини.

Полицейская встает перед непростым личным выбором. Вместе с Куликовой в сериале играют Михаил Пореченков, Дмитрий Миллер, Екатерина Волкова и другие.

«Уроки китайского»