Лена Катина призналась, что с трудом приходит в форму после вторых родов: «Сижу на интервальном голодании»

Лена Катина успевает строить сольную карьеру, а также она растит двоих сыновей. Девятилетний Александр появился на свет в первом браке артистки. А в 2023 году она родила сына Демьяна от нового супруга — Дмитрия Спиридонова.

При этом звезда уже появляется на публике, выступает и посещает красные дорожки. Она успела сбросить шесть килограммов, о чем рассказала в интервью Teleprogramma.org . При этом Лена Катина призналась, что ей надо сбросить еще столько же, чтобы вернуться в форму. Однако она не спешит и все делает постепенно.

«После вторых родов сохранить фигуру пока не очень получается. Вернее, вернуть в нормальное состояние. Я, как всегда, сижу на интервальном голодании, не ем на ночь, стараюсь выдерживать интервал 8/16. Не всегда получается, но я достаточно спокойно к этому отношусь. Потому что я родила в 38 лет. Не девочка уже совсем. В этом возрасте худеть сложнее. Я спокойно иду к своей цели. Без перегрузов, здоровье мне важнее», — поделилась звезда.

Лена Катина не стала утаивать, что в спортзал ей некогда ходить, но иногда певица устраивает домашние тренировки.