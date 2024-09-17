Лена Катина призналась, что с трудом приходит в форму после вторых родов: «Сижу на интервальном голодании»

При этом звезда уже появляется на публике, выступает и посещает красные дорожки. Она успела сбросить шесть килограммов, о чем рассказала в интервью
«После вторых родов сохранить фигуру пока не очень получается. Вернее, вернуть в нормальное состояние. Я, как всегда, сижу на интервальном голодании, не ем на ночь, стараюсь выдерживать интервал 8/16. Не всегда получается, но я достаточно спокойно к этому отношусь. Потому что я родила в 38 лет. Не девочка уже совсем. В этом возрасте худеть сложнее. Я спокойно иду к своей цели. Без перегрузов, здоровье мне важнее», — поделилась звезда.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Читайте также: