Лена Катина из «Тату» призналась, что старший сын стал больше общаться с отцом: «Избалованный мальчишка»

Лена Катина два года назад снова вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Теперь у пары растет годовалый сын Демьян .

Лена Катина быстро вышла из декретного отпуска и уже появляется на публике. При этом она не забывает про домашние хлопоты. У нее растет девятилетний сын Александр от первого мужа, рок-музыканта Сашо Кузмановича. Недавно Лена Катина проводила наследника в школу. Звезда рассказала в беседе с Teleprogramma.org , что он с радостью взял учебники и был готов к учебе.

По словам Лены Катиной , мальчик занимается спортом и шахматами, но мечтает стать блогером. Она отмечает, что считает себя не сильно строгой мамой. Более того, певица заметила, что старшего наследника успела избаловать.

«Он — избалованный мальчишка. Но тем не менее патологически добрый, щедрый. Значит, я что-то делаю правильно. Но иногда творит такое, что хочется сквозь землю провалиться. Где-то я какие-то моменты упускаю. Но идеальных мам и пап не бывает. Я принимаю себя со всеми своими ошибками. У нас с Сашей теплые отношения. Хотя последнее время он предпочитает делиться с Димой — папой своим. Наверное, мужская точка зрения ему нужна», — поделилась Лена Катина .

Лена Катина призналась, что недавно наказала Сашу, поэтому на месяц он был лишен телефона и компьютера. Ее младшему сыну всего год, поэтому пока хлопот Демьян ей не доставляет.