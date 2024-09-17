Лена Катина — о творчестве, депрессии, комплексах и личной жизни: «Карьера и семья для меня одинаково важны»

— Как прошло ваше лето?
— Мы никуда не летали. Во-первых, я против полетов с маленькими детьми. А во-вторых, полеты на отдых без детей я не рассматриваю. Плюс мы сейчас строим дом, мы все силы бросили туда.
— Как прошли первые дни учебы? Как старший сын Саша относится к школе?
— Сашка очень соскучился по школе. Мы ходили получать учебники, он обрадовался, когда увидел свою учительницу. А учитель у нас гениальный, нам с ней очень повезло. Я считаю, что одна из самых важных составляющих учебы, когда ребенок идет в школу, — это первый учитель. Потому что дети сначала учатся учиться. У нас потрясающая учительница. Саша с радостью забрал учебники. Говорит, что будет стараться учиться очень хорошо в этом году, соскучился по одноклассникам. Тот случай, когда «Хочу в школу! Мне надоело сидеть дома!»
— Кем Саша хочет стать, когда вырастет?
— Пока блогером. Он сейчас в том возрасте, когда все дети хотят стать блогерами.
— Вы как-то говорили, что в жизни Александра всегда есть спорт. Чем он занимается? Он для здоровья больше занимается или мечтает о большом спорте?
— Занимается для здоровья. Профессиональный спорт здоровым не бывает. А так, да, я всегда настаиваю, чтобы в жизни был спорт. Сашка продолжает заниматься спортивной гимнастикой. И если шахматы можно назвать спортом, то еще и шахматы. Спорт для ума, для развития стратегического мышления.
— Как удается с учетом двух родов сохранять фигуру? Какая-то диета или усиленные физические нагрузки?
— Ну, после вторых родов сохранить фигуру пока не очень получается. Вернее, вернуть в нормальное состояние. Я, как всегда, сижу на интервальном голодании, не ем на ночь, стараюсь выдерживать интервал 8/16. Не всегда получается, но я достаточно спокойно к этому отношусь. Потому что я родила в 38 лет. Не девочка уже совсем. В этом возрасте худеть сложнее. Я спокойно иду к своей цели. Без перегрузов здоровье мне важнее. Чем быстрее сбрасываешь, тем быстрее все это возвращается. Уже шесть килограммов сбросила, мне еще надо 5–6 в идеале. Моя физическая нагрузка — это Демьяша, который весит 12 килограммов, и у него лезут зубы. Ходить в зал у меня нет ни времени, ни сил. Иногда дома в лайт-режиме тренируюсь.
— Над чем вы работаете сейчас в творческом плане? Иногда кажется, что в карьере уже было все — мегапопулярная группа «Тату», успешная карьера за рубежом, много записанных альбомов, «Евровидение». К чему стремиться еще? Какие цели вы ставите перед собой?
— Я продолжаю работать над своим сольным проектом, планирую записывать песни в ближайшем будущем. Потихоньку выхожу из декрета. Скоро начнутся гастроли, интервью, съемки, участие в интересных ТВ-проектах. В общем, ставлю себе цель выйти на работу и продолжать заниматься проектом «
— Трудно ли было начинать карьеру после ухода из группы?
— Конечно, очень трудно и страшно. Была депрессия, потому что я была в группе с продюсером, а тут я одна только с менеджером. И мне говорят: а давай ты сама будешь писать. Было ново и очень боязно. Еще и в другой стране. Я же улетела в Лос-Анджелес писать альбом на английском языке с нашим бэндом «татушным». Конечно, тяжело было. Я не знала, что и как будет. Это же совершенно другая ответственность. Все от тебя чего-то ждут, а не понимаешь, можешь ли ты что-то сделать. С учетом, что с подросткового возраста тебя вели, тебе говорили, что делать, давали материал. А тут бац — все в твоих руках. Но это был для меня огромный рывок вперед как артиста и как композитора.
— У вас загруженный график. Музыка, съемки, семья. В таком ритме жить довольно сложно. Как это сказывается на психологическом состоянии? Бывали ли случаи нервных срывов или депрессия? Как боролись?
— Было и то, и другое. Но нервные срывы были в «татушные» времена, когда был очень загруженный график — по 32 концерта в месяц. Бывали и срывы. Один раз даже пришлось не полететь на концерт. Врачи запретили. Я лежала влежку дома. Мама сказала, что я никуда не полечу. Депрессия была — справлялась с помощью психологов. Важно говорить об этом, что это не стыдно. Нужно иметь смелость, чтобы признать свои проблемы. Я за терапию. Я сама читала много чего по психологии, пыталась разобраться. Но если я чувствовала, что у меня не получается, то я шла в терапию.
— Кто сейчас ваша главная поддержка и опора? Кому вы можете доверить даже самые сокровенные мысли, переживания, страхи или поделиться своим счастьем?
— На самом деле я счастливый человек. У меня таких людей много. У меня есть подруги и друзья еще со школьной скамьи. Даже до школьной скамьи одна подруга. У меня есть семья, муж. Я достаточно открытый человек с теми, кому доверяю. Я с ними делюсь всем-всем-всем. Я делюсь и счастьем, и несчастьем с ними. Мне есть с кем поделиться. И это здорово. Главное, что это люди, которые способны искренне радоваться. Есть поговорка, что друг познается в беде, я с этим не совсем согласна. Я считаю, что друг познается в счастье. Потому что подать руку помощи и почувствовать себя героем легче, чем порадоваться за другого. Искренне радоваться, не позавидовав, гораздо сложнее, чем сопереживать.
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— Как-то вы говорили, что в детстве у вас были жуткие комплексы. Сколько потребовалось лет, чтобы с ними справиться и удалось ли их побороть до конца?
— И сейчас они у меня есть. Например, комплекс лишнего веса, он со мной живет. Я пытаюсь его побарывать, выходя на сцену. Но я прекрасно понимаю, что ничего особенного не происходит, что счастье-то не в килограммах. Я понимаю, что они находятся на мне по важной причине. На голос они не влияют. Борюсь с этим. Нос не такой, уши не такие, ноги колесом, толстая — что там только не было. Были периоды в жизни, когда ты чувствуешь себя неуверенно. Такое происходит с женщинами после родов. Это сложно, потому что мозг 24 часа в сутки занят маленьким ребенком, который полностью зависит от тебя. Я уже постепенно начала выбираться, но стараюсь соблюдать баланс между личной жизнью, мужем, детьми и работой. Слава богу, у меня есть такая возможность от чего-то отказаться в пользу семьи. Обе сферы деятельности — и семейная, и карьерная — для меня одинаково важны. Если встанет выбор какой-то между семьей и карьерой, конечно, я выберу семью. Дети — это мой смысл, мое продолжение. Для меня нет ничего важнее их и мужа, конечно.
— Как изменилась ваша жизнь с рождением детей?
— В корне изменилась! Все с ног на голову встает. Особенно с первым ребенком, когда ты вообще не понимаешь, что происходит. И тяжело, и страшно, и ответственность, от которой никуда уже не деться. Конечно, и страшно, и сложно. Но я считаю, что для меня женская реализация прошла. Есть женщины, которые отказываются рожать детей, я уважаю такую точку зрения. Но я всегда хотела детей. У меня теперь двое прекрасных мальчишек. Ты сразу взрослеешь, это война эгоизму. Если раньше ты мог делать, что захотела твоя левая нога, но когда ты дома с ребенком, то жизнь меняется. Ты себе не принадлежишь. Но это огромное счастье. Я безумно рада, что решилась на второго ребенка. Но самое главное изменения — раньше стояла во главе угла карьера. Теперь для меня главное — это семья.
— Вы считаете себя строгой мамой?
— Не очень строгая. Наверное, надо быть строже. Судя по старшему ребенку, он избалованный мальчишка. Но тем не менее патологически добрый, щедрый. Значит, я что-то делаю правильно. Но иногда творит такое, что хочется сквозь землю провалиться. Где-то я какие-то моменты упускаю. Но идеальных мам и пап не бывает. Я принимаю себя со всеми своими ошибками. У нас с Сашей теплые отношения. Хотя последнее время он предпочитает делиться с Димой — папой своим. Наверное, мужская точка зрения ему нужна. Но он мне доверяет. А вот сейчас он наказан: на месяц без телефона, компьютера, вообще какого-то экрана. Совершил один поступок, пришлось наказать до 1 октября. Главное держаться до конца и не отменять санкции. Иначе дети садятся на шею, изучают, где слабые места у родителей. Где-то надо давать им добиваться своего, где-то надо стоять на своем. В любом случае рамки детям необходимы. Они так себя чувствуют себя в безопасности.
— Как ваш муж сделал вам предложение? Вы не раздумывали над ответом?
— Какой муж? Если вы про первого мужа — папу Саши — то он мне сделал предложение на берегу океана. Мы тогда были два года вместе. А второй муж сделал мне предложение совершенно неожиданно. При том, что он был женат, я была замужем. Я неоднократно говорила, что штамп в паспорте мне не мешает и не помогает, что замуж не особо рвусь. Я там уже была, мне там не интересно. Тем не менее он сделал предложение мне меньше чем через год, как мы начали встречаться. С 29 июня мы начали активно переписываться. На первое свидание мы пошли 5 июля. И уже 30 апреля — через 10 месяцев — он сделал мне предложение. Он собрал на даче друзей, всех подговорил, собрались на праздники делать шашлык. И вот Дима говорит, что у меня есть тост, который скажет Саша. И тут бежит мой ребенок из дома с коробочкой, держит это кольцо с огромным бриллиантом и кричит: «Мама, выходи за Диму!» У меня был шок, я вообще не ожидала. Мы даже еще не жили вместе. Ночевали друг у друга, но не жили. Пару минут я смотрела на кольцо, на Диму. И тут мои мама, отчим, друзья достали транспарант. А поженились мы уже 16 июня. А 16 июля следующего года у нас уже родился Демьян. Какими-то усиленными темпами все идет.
— Если ваши сыновья тоже захотят в шоу-бизнес, вы поддержите их решение?
— Я поддержу любое их решение, если увижу, что они действительно этого хотят и у них горят глаза. Но мне бы очень хотелось, чтобы они не имели к шоу-бизнесу никакого отношения.
— Младший уже стал проявлять характер? Какой он? Больше похож на ваш или на Дмитрия?
— Мне кажется, Демьяш — копия Димы внешне. Но по характеру он в меня. Упертый очень. Мне если что-то понадобилось, то хоть трава не расти. Он поспокойнее, чем Санек был. Он каким-то делом может заниматься долго. По-детски долго, не по-взрослому долго, а по-детски — минут 10.
— А старший сын какой? Что бы вы назвали его сильной стороной? Какие качества вы хотели бы привить своим детям?
— У Сашки сильные стороны — доброта, щедрость, целеустремленность. Но пока такая еще балбесина девятилетняя бегает туда-сюда. Неизвестно, куда он направится. А привить мне хотелось бы чувство справедливости, стойкости, характера. Мне кажется, мужчина должен быть смелым, сильным, уверенным в себе, но при этом добрым и заботливым. Сашка, кстати, у меня очень заботливый. Он обожает Демьяна. Он все время с ним играет, помогает мне. Хотя я стараюсь вообще не нагружать его Демьяном. Но всегда помогает с удовольствием. Демьян даже между ним и мной выбирает всегда Сашу. Пока у меня два очень классных сына, а будущее покажет, что там вырастет.
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