Лена Катина — о творчестве, депрессии, комплексах и личной жизни: «Карьера и семья для меня одинаково важны»

— Над чем вы работаете сейчас в творческом плане? Иногда кажется, что в карьере уже было все — мегапопулярная группа «Тату», успешная карьера за рубежом, много записанных альбомов, «Евровидение». К чему стремиться еще? Какие цели вы ставите перед собой?

— Я продолжаю работать над своим сольным проектом, планирую записывать песни в ближайшем будущем. Потихоньку выхожу из декрета. Скоро начнутся гастроли, интервью, съемки, участие в интересных ТВ-проектах. В общем, ставлю себе цель выйти на работу и продолжать заниматься проектом « Лена Катина» . Выпускать новые песни, которые, я надеюсь, откликнутся у слушателей.

— Трудно ли было начинать карьеру после ухода из группы?

— Конечно, очень трудно и страшно. Была депрессия, потому что я была в группе с продюсером, а тут я одна только с менеджером. И мне говорят: а давай ты сама будешь писать. Было ново и очень боязно. Еще и в другой стране. Я же улетела в Лос-Анджелес писать альбом на английском языке с нашим бэндом «татушным». Конечно, тяжело было. Я не знала, что и как будет. Это же совершенно другая ответственность. Все от тебя чего-то ждут, а не понимаешь, можешь ли ты что-то сделать. С учетом, что с подросткового возраста тебя вели, тебе говорили, что делать, давали материал. А тут бац — все в твоих руках. Но это был для меня огромный рывок вперед как артиста и как композитора.

— У вас загруженный график. Музыка, съемки, семья. В таком ритме жить довольно сложно. Как это сказывается на психологическом состоянии? Бывали ли случаи нервных срывов или депрессия? Как боролись?

— Было и то, и другое. Но нервные срывы были в «татушные» времена, когда был очень загруженный график — по 32 концерта в месяц. Бывали и срывы. Один раз даже пришлось не полететь на концерт. Врачи запретили. Я лежала влежку дома. Мама сказала, что я никуда не полечу. Депрессия была — справлялась с помощью психологов. Важно говорить об этом, что это не стыдно. Нужно иметь смелость, чтобы признать свои проблемы. Я за терапию. Я сама читала много чего по психологии, пыталась разобраться. Но если я чувствовала, что у меня не получается, то я шла в терапию.

— Кто сейчас ваша главная поддержка и опора? Кому вы можете доверить даже самые сокровенные мысли, переживания, страхи или поделиться своим счастьем?

— На самом деле я счастливый человек. У меня таких людей много. У меня есть подруги и друзья еще со школьной скамьи. Даже до школьной скамьи одна подруга. У меня есть семья, муж. Я достаточно открытый человек с теми, кому доверяю. Я с ними делюсь всем-всем-всем. Я делюсь и счастьем, и несчастьем с ними. Мне есть с кем поделиться. И это здорово. Главное, что это люди, которые способны искренне радоваться. Есть поговорка, что друг познается в беде, я с этим не совсем согласна. Я считаю, что друг познается в счастье. Потому что подать руку помощи и почувствовать себя героем легче, чем порадоваться за другого. Искренне радоваться, не позавидовав, гораздо сложнее, чем сопереживать.

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— Как-то вы говорили, что в детстве у вас были жуткие комплексы. Сколько потребовалось лет, чтобы с ними справиться и удалось ли их побороть до конца?

— И сейчас они у меня есть. Например, комплекс лишнего веса, он со мной живет. Я пытаюсь его побарывать, выходя на сцену. Но я прекрасно понимаю, что ничего особенного не происходит, что счастье-то не в килограммах. Я понимаю, что они находятся на мне по важной причине. На голос они не влияют. Борюсь с этим. Нос не такой, уши не такие, ноги колесом, толстая — что там только не было. Были периоды в жизни, когда ты чувствуешь себя неуверенно. Такое происходит с женщинами после родов. Это сложно, потому что мозг 24 часа в сутки занят маленьким ребенком, который полностью зависит от тебя. Я уже постепенно начала выбираться, но стараюсь соблюдать баланс между личной жизнью, мужем, детьми и работой. Слава богу, у меня есть такая возможность от чего-то отказаться в пользу семьи. Обе сферы деятельности — и семейная, и карьерная — для меня одинаково важны. Если встанет выбор какой-то между семьей и карьерой, конечно, я выберу семью. Дети — это мой смысл, мое продолжение. Для меня нет ничего важнее их и мужа, конечно.