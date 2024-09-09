Лена Катина вспомнила жуткий случай преследования: «Хотел меня убить»

Лена Катина в разговоре с Teleprogramma.org вспомнила о том, как безумный поклонник угрожал ее жизни. В то время она уже не выступала в группе «Тату», а строила сольную карьеру. Певица много гастролировала, и один концерт оказался под угрозой срыва.

Фанат преследовал артистку так, что даже другие поклонники всерьез обеспокоились за свою любимицу . Они призывали Лену Катину отклонить предложение о выступлении и не рисковать жизнью. Однако певица даже и не думала об отмене концерта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!