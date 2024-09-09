Лена Катина вспомнила жуткий случай преследования: «Хотел меня убить»
Лена Катина. Фото: личный архив Лены Катиной
Певица призналась, что безумный фанат заставил ее понервничать.
Лена Катина в разговоре с Teleprogramma.org вспомнила о том, как безумный поклонник угрожал ее жизни. В то время она уже не выступала в группе «Тату», а строила сольную карьеру. Певица много гастролировала, и один концерт оказался под угрозой срыва.
Фанат преследовал артистку так, что даже другие поклонники всерьез обеспокоились за свою любимицу. Они призывали Лену Катину отклонить предложение о выступлении и не рисковать жизнью. Однако певица даже и не думала об отмене концерта.
«Были такие случаи. Самый серьезный был перед тем, как я должна была лететь в Польшу выступать на фестиваль. Был какой-то психически неуравновешенный человек, который хотел то жениться, то покупал пистолет, чтобы меня убить.
Мне начали писать поклонники, чтобы не приезжала в Польшу, потому что мне грозит опасность. Мы подали заявление в полицию. В Польше мне усиливали охрану. Конечно, я полетела. Все было хорошо, у меня даже сомнений не было. Но не было такой угрозы, чтобы я прям боялась за свою жизнь», — рассказала артистка.