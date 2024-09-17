Педагог по вокалу Юрец — о феномене Бузовой: «Она не врет»

Ольга Бузова стала знаменитой благодаря шоу «Дом-2». Потом она смогла стать телеведущей. Но еще до того, как Ольга Бузова заняла место Ксении Собчак на «лобном месте», ей предлагали начать петь в дуэте с одной артисткой. Тогда Ольга Бузова сделала выбор в пользу телевидения. Однако после развода с Дмитрием Тарасовым она начала петь. И хоть многие в шоу-бизнесе стали критиковать вокал Ольги Бузовой и не сразу приняли в свой круг, ей удалось стать популярной .

Артистка снимает дорогие клипы и порой выступает в смелых образах. Работу Ольги Бузовой не перестают обсуждать в Сети. А для Teleprogramma.org педагог эстрадно-джазового вокала Андрей Юрец оценил способности Ольги Бузовой. Он раскрыл секрет ее успеха, объяснив, в чем ее феномен.

«Я бы это назвал эффект Бузовой. Ведь нельзя сказать, что она певица. Да и сама Ольга Бузова не скрывает, что она не певица. Но почему она вдруг популярной стала? Ее песни — хиты. Почему? Потому что она не врет, она это искренне делает. Приходят на концерты ее поклонники, которые понимают, что она такая же простая, и значит, мы тоже можем, как и она», — заявил Юрец.