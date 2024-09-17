Сколько лет блогеру Николаю Сердюкову?

Участие в шоу «Последний герой. Русский сезон» на ТВ-3 принесло блогеру Николаю Сердюкову большую популярность, которая подкрепилась романом с ведущей проекта Ксенией Бородиной .

Многие телезрители уверены, что пара встретилась именно на реалити. Однако Надежда Ангарская рассказала журналисту Teleprogramma.org , как это было на самом деле.

«Они были знакомы и до проекта. Это нормальная история, когда люди, которые общаются до проекта, могут потом как-то иначе друг на друга посмотреть», — поведала юмористка изданию .

При этом Надежда Ангарская утверждает: на проекте никакой искры между Николаем Сердюковым и Ксенией Бородиной она не видела, дескать, в шоу четко соблюдалась субординация.

Отметим, что некоторые поклонники Ксении Бородиной не совсем уверены, что Николай Сердюков ей пара. Ведь о нем мало кто знал до шоу, каких-то особенных талантов в нем определенные люди не видят, обсуждается в Сети и его внешность, которая нравится не всем. К тому же блогеру всего 36 лет, а Ксении Бородиной уже 42 года.