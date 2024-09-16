Ангарская — о Сердюкове и Бородиной: «Они были знакомы до «Последнего героя»
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети
Надежда Ангарская призналась, что не замечала романа между ведущей и блогером.
Чем ярче развивается роман между Ксенией Бородиной и Николаем Сердюковым, тем больше к ним интерес аудитории.
Неожиданно для многих пара сошлась по завершении шоу «Последний герой. Русский сезон» на ТВ-3 и вот — ведущая уже провела с блогером отпуск, познакомила своих детей с его и навестила родственников Николая в Ставрополе.
«Я не замечала между ними искры. Они были знакомы и до проекта. Это нормальная история, когда люди, которые общаются до проекта, могут потом как-то иначе друг на друга посмотреть. На проекте всегда была субординация, я ничего не замечала», — сказала Надежда Ангарская сайту Teleprogramma.org.