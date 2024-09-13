О Сухоруковой высказалась Галянт: «Она хочет победить любой ценой в «Выжить в Дубае»

Александра Сухорукова в последнем выпуске шоу «Выжить в Дубае» согласилась ради иммунитета голосовать против Вячеслава Чепурченко . Защиту от вылета из проекта ТНТ ей предоставил Саша Стоун , который таким образом убил двух зайцев: выбрал себе соперника в финале послабее и устранил сильного игрока.

Анна Галянт, которая ранее выбыла из проекта на малых испытаниях, прокомментировала поступок Александры Сухоруковой.

«Меня это никак не удивило, так как я знаю этого человека. Она не раз говорила, что хочет победить любой ценой. И я с ней в этой позиции отчасти согласна, но очень важно не потерять себя и остаться человеком. Как говорится, можно победить, а вкуса победы так и не почувствовать, но это уже ее дело...» — сказала Анна корреспонденту Teleprogramma.org .