О Сухоруковой высказалась Галянт: «Она хочет победить любой ценой в «Выжить в Дубае»
Александра Сухорукова и Анна Галянт. Фото: ТНТ и соцсети
Анна Галянт заявила, что ни капли не удивлена тому, что Александра Сухорукова пошла на сговор с Сашей Стоуном.
Александра Сухорукова в последнем выпуске шоу «Выжить в Дубае» согласилась ради иммунитета голосовать против Вячеслава Чепурченко. Защиту от вылета из проекта ТНТ ей предоставил Саша Стоун, который таким образом убил двух зайцев: выбрал себе соперника в финале послабее и устранил сильного игрока.
Анна Галянт, которая ранее выбыла из проекта на малых испытаниях, прокомментировала поступок Александры Сухоруковой.
«Меня это никак не удивило, так как я знаю этого человека. Она не раз говорила, что хочет победить любой ценой. И я с ней в этой позиции отчасти согласна, но очень важно не потерять себя и остаться человеком. Как говорится, можно победить, а вкуса победы так и не почувствовать, но это уже ее дело...» — сказала Анна корреспонденту Teleprogramma.org.