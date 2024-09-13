«Был бы на месте Торнике Остап, я бы эту дверь еще подпер»: поступок Стоуна в «Выжить в Дубае» объяснил Плахотниченко

Никита Плахотниченко специально для издания Teleprogramma.org прокомментировал неоднозначную ситуацию с Сашей Стоуном и Торнике Квитатиани в шоу «Выжить в Дубае».

Напомним, спортсмен во время состязаний по поиску конверта в отеле закрыл перед носом Торнике дверь, уменьшая его шанс на победу. Квитатиани открыто выразил свое негодование потом, во время голосования. А Елена Путылина, участница проекта «Сокровища императора», осудила Сашу Стоуна за такое поведение.

Никита Плахотниченко отчасти солидарен с мнением Елены, однако он напомнил читателям, что между людьми существуют межличностные отношения. И если человека откровенно недолюбливаешь, то вряд ли будешь способствовать его победе.

«Даже несмотря на то, что у меня к нему осталось хорошее отношение, выглядело это некрасиво, но стоит обратить внимание на его слова после того, как Торнике предъявил ему за это: «Был бы там Андрей, я бы так не сделал». Я привык людей судить по себе. Был бы я на месте Саши Стоуна, а на месте Торнике — Остап, я бы эту дверь подпер бы еще чем-нибудь...» — высказался Никита Плахотниченко.