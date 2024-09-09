Почему Сухоруковой прощают сговор со Стоуном? «Торнике — красавчик, а Саша — девочка», — такое мнение выразила Елена Путылина

В конце 13-й серии шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ осталось четыре участника. Среди них трое парней: Андрей Зубенко , Вячеслав Чепурченко и Саша Стоун . И одна девушка — Александра Сухорукова.

То, что это будет именно она, мало кто мог прогнозировать. Как известно, домохозяйка и мама двоих детей имеет инвалидность и не так развита физически по сравнению с другими. Однако тактика умения вести переговоры все-таки довела ее до финальных игр.

На сей раз Александру спас договор с Сашей Стоуном, который пришел на большом испытании первым и заработал иммунитет, а также бонус — возможность одарить защитой от вылета еще одного игрока проекта. Первоначально Саша Стоун попытался спровоцировать Торнике Квитатиани на предательство — предложил за иммунитет проголосовать против Вячеслава Чепурченко . Но тот не поддался на уговоры.

После этого он перевел свою артиллерию на Александру, а та не стала отказываться, в чем позже честно призналась на голосовании. Ребята отреагировали на это спокойно. И даже Торнике Квитатиани снисходительно сказал: «Саша — девочка».

Участница проекта ТНТ «Сокровища императора» Елена Путылина тоже считает, что поступок Александры Сухоруковой не выходит за пределы морали.

«Все методы хороши, люди хотят победить. Торнике — красавчик. Ну а Саша? Саша тоже молодец. Она девочка и приняла такое тактическое решение», — сказала собеседница издания Teleprogramma.org .