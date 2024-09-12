Константин Ивлев: «Я категорически против, чтобы дочери пошли по моим стопам»

— Мы заметили, что вы любите привлекать к своему делу детей, Матвея и Марусю. Сын и средняя дочка участвовали вместе с вами в различных шоу. Им нравится «быть на работе» у папы?

— Им нравится этот мир, потому что, как ни крути, он безумно увлекательный и интересный. Но при этом, Маруся хочет стать архитектором. Категорически не желает быть поваром, и я этому рад. Марусе сейчас 10 лет, а Матвею уже 22 года. Он сейчас находится на очередной кулинарной перезагрузке. Работал су-шефом в Турции в Бодруме, открывал с нуля ресторан для группы компаний Pinskiy & Co. Его контракт скоро закончится, и он переедет в Дубай, работать у Димы Блинова (известный шеф-повар и ресторатор, - прим. ред.). Думаю, что пойдет и дальше. Поэтому неплохо сработала история про участие в проекте.

— Часто дети идут по стопам своих родителей. Вы бы хотели, чтобы они тоже занимались поварским искусством или стали телеведущими?

— Я категорически против того, чтобы женщины становились шефами, и поэтому я буду категорически против, чтобы мои дочери, Маруся и Ника, пошли по моим стопам. Это безумно сложный труд.

Я считаю, что для женщины приготовление пищи должно быть в удовольствие, даже если она этим занимается профессионально. А мужчина — это уже чуть-чуть другая субстанция. Зная Матвея, понимаю, что он все еще на распутье находится, я еще сам на 100% не уверен, что он дальше пойдет моей дорогой.

Если станет шеф-поваром — отлично, потому что всегда, при любой власти люди будут хотеть есть. А если будет голова на плечах, всегда останется при куске хлеба. Такой совет когда-то дал мне отец, и точно такой же совет я когда-то дал своему сыну, но я этот совет никогда не дам своим дочерям.

— Вы не только телеведущий, но и автор серии книг. Откуда такая потребность — создавать литературу? Порадуете чем-то новеньким своих поклонников?

— Просто Бог велел делиться, и, если есть материал, надо его отдавать людям. Я сейчас завершаю серию книг «Когда вкусно, тогда вкусно». Коллекция включает пять книг. Первые две — «Когда вкусно, тогда вкусно!» и «Когда жарко, тогда вкусно!» — уже продаются.

Я собрал в книгах свои самые лучшие и любимые рецепты, проверенные на себе и моей семье. Скоро выходят книги «Когда сладко, тогда вкусно», «Когда вместе, тогда вкусно» и «Когда утро, тогда вкусно».

Я вырастил большую плеяду учеников, как в кулинарии, так и на телевидении. Книги — это тоже один из инструментов профессионального, правильного обучения и понимания.

Если книга от человека, который чего-то добился, то ты можешь быть уверен в том, что у тебя все получится, главное читать ее нормально, а не между строк. Хотя откровенно скажу, что в большинстве кулинарных книг рецепты написаны на 95% правильно, потому что кулинария — это моторика чувств. Как мы всегда пишем про соль и перец? «По вкусу», потому что вкус на соль и перец у всех разный. Я люблю соль, и когда я открывал свои рестораны, люди сначала думали, что у меня везде пересол, а потом просто привыкали, потому что, я считаю, это один из самых мощнейших усилителей вкуса. Я лучше соль добавлю с перцем и сахаром, чем глюконат натрия, как в китайской кухне делают.