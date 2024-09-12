Константин Ивлев: «Я категорически против, чтобы дочери пошли по моим стопам»

12 сентября Россия отмечает праздник День семейного общения, а потому издание
— Праздник 12 сентября в России придумал кто- то очень мудрый. Это не просто День семьи или День любви, а День семейного общения. Как вы считаете, насколько важно именно семейное общение в жизни каждого человека?
— Конечно, важно. В первую очередь, важно передавать свой опыт. Недаром же говорят о том, что родители всегда стараются подложить своим детям соломку. И вообще, за столом в тихой, непринужденной семейной беседе всегда можно передать очень много интересного и важного детям, близким, родным, друзьям. Это хороший праздник.
Мы, например, Новый год всегда отмечаем дома, а чтобы не сойти с ума у плиты, предлагаем гостям принести какой-то свой специалитет, кто-то ставит на стол холодец, кто-то – селедку под шубой. Еда объединяла людей всегда и, дай Бог, будет объединять и дальше.
—Где вы любите собираться своей семьей? В каких местах бывать? В какой обстановке общаться?
— Я обожаю собираться дома. У нас очень большой дом, и хоть мы не собираемся в нем столь часто, как хотелось бы, но все-таки собираемся. Готовлю всегда я. И хот я ко мне приходят разные люди, но объединяет нас одно — мы все уважаем друг друга и любим вкусно поесть.
— Мы заметили, что вы любите привлекать к своему делу детей, Матвея и Марусю. Сын и средняя дочка участвовали вместе с вами в различных шоу. Им нравится «быть на работе» у папы?
— Им нравится этот мир, потому что, как ни крути, он безумно увлекательный и интересный. Но при этом, Маруся хочет стать архитектором. Категорически не желает быть поваром, и я этому рад. Марусе сейчас 10 лет, а Матвею уже 22 года. Он сейчас находится на очередной кулинарной перезагрузке. Работал су-шефом в Турции в Бодруме, открывал с нуля ресторан для группы компаний Pinskiy & Co. Его контракт скоро закончится, и он переедет в Дубай, работать у Димы Блинова (известный шеф-повар и ресторатор, - прим. ред.). Думаю, что пойдет и дальше. Поэтому неплохо сработала история про участие в проекте.
— Часто дети идут по стопам своих родителей. Вы бы хотели, чтобы они тоже занимались поварским искусством или стали телеведущими?
— Я категорически против того, чтобы женщины становились шефами, и поэтому я буду категорически против, чтобы мои дочери, Маруся и Ника, пошли по моим стопам. Это безумно сложный труд.
Я считаю, что для женщины приготовление пищи должно быть в удовольствие, даже если она этим занимается профессионально. А мужчина — это уже чуть-чуть другая субстанция. Зная Матвея, понимаю, что он все еще на распутье находится, я еще сам на 100% не уверен, что он дальше пойдет моей дорогой.
Если станет шеф-поваром — отлично, потому что всегда, при любой власти люди будут хотеть есть. А если будет голова на плечах, всегда останется при куске хлеба. Такой совет когда-то дал мне отец, и точно такой же совет я когда-то дал своему сыну, но я этот совет никогда не дам своим дочерям.
— Вы не только телеведущий, но и автор серии книг. Откуда такая потребность — создавать литературу? Порадуете чем-то новеньким своих поклонников?
— Просто Бог велел делиться, и, если есть материал, надо его отдавать людям. Я сейчас завершаю серию книг «Когда вкусно, тогда вкусно». Коллекция включает пять книг. Первые две — «Когда вкусно, тогда вкусно!» и «Когда жарко, тогда вкусно!» — уже продаются.
Я собрал в книгах свои самые лучшие и любимые рецепты, проверенные на себе и моей семье. Скоро выходят книги «Когда сладко, тогда вкусно», «Когда вместе, тогда вкусно» и «Когда утро, тогда вкусно».
Я вырастил большую плеяду учеников, как в кулинарии, так и на телевидении. Книги — это тоже один из инструментов профессионального, правильного обучения и понимания.
Если книга от человека, который чего-то добился, то ты можешь быть уверен в том, что у тебя все получится, главное читать ее нормально, а не между строк. Хотя откровенно скажу, что в большинстве кулинарных книг рецепты написаны на 95% правильно, потому что кулинария — это моторика чувств. Как мы всегда пишем про соль и перец? «По вкусу», потому что вкус на соль и перец у всех разный. Я люблю соль, и когда я открывал свои рестораны, люди сначала думали, что у меня везде пересол, а потом просто привыкали, потому что, я считаю, это один из самых мощнейших усилителей вкуса. Я лучше соль добавлю с перцем и сахаром, чем глюконат натрия, как в китайской кухне делают.
—Ваша жена Валерия помогает вам в работе, творчестве? Как?
— Муж и жена — одна сатана. Само собой, у нас семейный бизнес. Кроме того, Лера очень одаренная девушка. Помимо воспитания ребенка и содержания дома, пусть даже и с помощниками, ей удается очень хорошо показывать себя в продажах. У нее очень хороший вкус, она великолепно чувствует красоту и понимает качества блюд, поэтому очень успешно проявляет себя в области реализации книг.
— Многие прекрасные семьи разбились о быт, чтобы этого не произошло современные психологи советуют еще на начальном этапе отношений обговаривать, кто какие функции в семье будет выполнять. В вашей семье был такой разговор? Что делают члены вашей семьи по дому, как вы распределили эти функции?
— Вообще для того, чтобы семья была крепкая, люди должны слышать и слушать друг друга. Они должны разговаривать и делиться как плохими новостями, как хорошими. В детстве у меня был договор со старшим братом Мишей: он выносит мусор, а я мою посуду. Теперь в моей семье я готовлю.
Когда Лера мне один раз приготовила яичницу, я ее выкинул вместе с тарелкой и сказал, что каждый должен заниматься своим делом. Дома готовлю всегда я, это было с первой женой, это происходит сейчас. Я — обалденный муж! И готовлю всегда много, чтобы в моей семье всегда было разнообразие.
Я вчера ночью приехал домой, приготовил крем-суп из овощей, куриные бедрышки в чесночном масле, бефстроганов, картофельное пюре, отварил булгур. Лера у меня мясо не ест, поэтому это все в большей степени для дочки, для няни и для работников.
Мы так с ней с ней договорились, что я готовлю, а она убирает со стола, накрывает на стол и моет посуду в посудомоечной машине.
— Есть ли в вашей семье какие-то уникальные правила, которых вы обязательно придерживаетесь?
— Их очень много. У нас висит даже большой постер, что в первую очередь надо любить дом. Тут речь идет не про стены, а про то, что создано в этом доме двумя людьми, которых соединил Господь и они начали жить вместе.
Главное в семье — это договориться на берегу, чтобы не махать потом в лодке веслами в разные стороны.
Одно из таких правил — если мы вдруг начинаем ругаться или выяснять отношения, достаточно одному сказать «стоп», и мы обязаны перейти на другую тему.
— И последний вопрос — про самого маленького члена вашей семьи, Нику. Как у нее дела? Какими успехами дочки можете похвастать? На кого она похожа?
— Ника — моя копия. Характер мощный, как у меня. Ей сейчас 2,5 года и ее главная задача — расти, впитывать в себя информацию и радовать близких. Пока мы ничем особо ее не нагружаем, не хотим у ребенка отнимать детство. Поэтому она занимается тем, что ей самой интересно. Ее главное достижение — это то, что она улыбчивая, умненькая, красивая и пахнет булочкой, которую хочется всегда съесть.
— И наш короткий блиц-опрос. Кто для вас главное в жизни?
— Дети.
— Что для вас главное в жизни?
Дети.
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