Какой выходкой Стоун ошеломил маму Ершова? «Жутко некрасиво!» — воскликнула Елена Путылина

Саша Стоун смог удивить публику вновь. На сей раз участник шоу «Выжить в Дубае» чуть не защемил нос дверью Торнике Квитатиани, который бежал за ним по гостиничной лестнице, торопясь выполнить задание ведущих.

Музыкант еле успел отскочить, чтобы не получить травму, а когда высказался об этом на собрании членов команды, получил жесткий ответ соперника: «Мне не стыдно. На войне все средства хороши». Саша Стоун также уточнил, что если бы за ним бежал Андрей Зубенко, то он бы так не поступил, а к Торнике Квитатиани он испытывает неприязнь.

Елена Путылина после участия в «Сокровищах императора» старается к участникам реалити относиться снисходительно, понимая, насколько сложно проходить испытания, но в этом случае не выдержала даже она.

«Это жутко некрасиво! Вообще перед лицом человека никогда нельзя закрывать дверь, ни при каких обстоятельствах, это жизненное правило. И тут неважно, шоу это или не шоу», — высказалась собеседница Teleprogramma.org .

Вместе с тем конкурс в гостинице очень понравился Елене Путылиной. Она вспомнила, как ее сын Евгений Ершов припрятывал конверты от своих конкурентов на «Сокровищах императора».

«Для меня это самое лучшее и эмоциональное испытание в шоу. Когда участники никак не могли выполнить задачу, переворачивая все вокруг, хотелось сказать: «Это вам не Ершов спрятал конверт!» В конкурс была заложена реально крутая мысль о том, что иногда нужно просто успокоиться, расслабиться, и тогда ты сможешь найти ответ на поставленную задачу», — сказала Елена Путылина.