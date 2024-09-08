Осветленное каре с темными корнями и белое платье, в которое влюбились селебрити: модные тренды осени от Люси Чеботиной, Регины Тодоренко и Надежды Сысоевой
Люся Чеботина. Фото: Global Look Press
Teleprogramma.pro подсматривает идеи для преображений у российских знаменитостей.
Лето закончилось, а вместе с ним — и мода на длинные волосы. Российские знаменитости подхватили тренд на каре и теперь стараются произвести впечатление на фанатов тем, каким оригинальным способом они меняют себе имидж. Teleprogramma.org собрала самые яркие преображение прошедшей недели.
Несомненным лидером подборки стала Люся Чеботина. Она превратила рядовую стрижку в целый перформанс, лично обрезав себе локоны во время исполнения композиции «Пошлю его на». Так кавер на песню Лолиты Милявской сделался еще зрелищнее.
Люся Чеботина привлекла к себе выходкой на сцене. Фото: соцсети Люси Чеботиной
Люся Чеботина, заявившая, что она Мерилин Монро XXI века, еще недавно была обладательницей роскошной гривы. Это богатство она умело использовала на различных фотосессиях и выступлениях. Фанаты без конца восторгались ее волосами, поэтому когда певица показала ножницы, стоя у микрофона, все ахнули. Решительными движениями, не отрываясь от вокала, Люся обрезала пряди и распушила обновленную шевелюру.
Люся Чеботина до и после преображения. Фото: соцсети Люси Чеботиной
Теперь Чеботина осваивается в новом образе — соблазнительной пепельной блондинки. Став ближе к той самой всемирно признанной иконе женственности.
Кстати, платье, в котором Люся ощущает себя Мэрилин Монро, уже выгуляли и другие селебрити. В августе Ксения Бородина и Ксения Собчак, не сговариваясь (как мы думаем), появились в своих аккаунтах в белом платье с буфами мини. При этом Собчак назвала это изделие «идеальным обеденным платьем, которое требовало много часов в спортзале, но оно того стоило».
Изменениям подверглась не только длина, но и цвет локонов. Регина осветлилась, оставив корни темнее — как и конечный вариант прически Люси Чеботиной. Сомнений не остается, это тренд. Берем на заметку и записываемся к стилисту!
Надежда Сысоева обрезала себе волосы перед отпуском
Прославившаяся благодаря участию в реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» Надежда Сысоева тоже заметно преобразилась. Она опубликовала снимок с каре и лаконично подписала его: «И в отпуск!»
Надежда Сысоева кардинально подготовилась к отпуску. Фото: соцсети Надежды Сысоевой
В отличие от коллег, Надежда не стала делать из стрижки событие. Возможно, у нее до сих пор нет настроения заигрывать со своей аудиторией, ведь Сысоева все еще переживает дикий хейт из-за того, как она проявила себя на проекте в Дубае. Выживальщица уверена, что это заказная кампания против нее, но легче ей от этого не становится.