Осветленное каре с темными корнями и белое платье, в которое влюбились селебрити: модные тренды осени от Люси Чеботиной, Регины Тодоренко и Надежды Сысоевой

Лето закончилось, а вместе с ним — и мода на длинные волосы. Российские знаменитости подхватили тренд на каре и теперь стараются произвести впечатление на фанатов тем, каким оригинальным способом они меняют себе имидж. Teleprogramma.org собрала самые яркие преображение прошедшей недели.

Люся Чеботина обрезала себе волосы прямо на сцене