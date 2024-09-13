Психолог Барабанов — об Алсу: «Пытается поставить Решетову на место»

Алсу Абрамова после истории с разводом с Яном Абрамовым, где «разлучницей» выступила якобы Анастасия Решетова , стала героиней мемов в Сети. На оправдательные высказывания экс-возлюбленной Тимати она каждый раз писала в комментариях: «Врет».

Ну а после интервью Анастасии Решетовой в шоу Aleko In My Bag Алсу Абрамова решилась на более глобальное высказывание.

«Меня удивляют лицемеры, кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение, когда «твой Господь знает о том, что кроется у тебя в груди (Коран)», — написала в соцсетях артистка.

Очевидно, что Алсу опять обвиняет Анастасию Решетову во лжи, которая в интервью сказала, что «не считает себя человеком, которым ее назвали». Напомним, Алсу Абрамова ранее высказалась об Анастасии Решетовой — как о «человеке с низкой социальной ответственностью».

Зачем Алсу надо было вступать в перепалку, пусть и завуалированную, с Анастасией Решетовой? С этим вопросом Teleprogramma.org обратилась к клиническому психологу Родиону Барабанов у.

«В данной ситуации Алсу чувствует, что Анастасия зашла на ее территорию, нарушила ее личные, семейные границы, явилась такой разлучницей, в самом нехорошем смысле этого слова. И сейчас Алсу пытается отстоять свою честь как женщины и поставить Решетову на место, таким образом подпитывая свое «я», — высказался эксперт.