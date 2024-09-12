«Рустам Калганов — ужасный человек»: только один выходец из «Дома-2» смог так разочаровать Егора Холявина

«Рустам Калганов — ужасный человек, самый настоящий предатель, не имеет ни морали, ни ценностей», — сказал Егор Холявин Teleprogramma.org.
По словам Егора Холявина, он иногда в Сети натыкается на ролики или прямые эфиры Рустама Солнцева, и у него создается ощущение, что он «не в себе». Звезда телестройки считает, что 47-летний Рустам Солнцев не имеет права так себя вести. «Это позорище», — высказался Егор Холявин.
А вот о своих прошлых отношениях с девушками на «Доме-2» Егор Холявин говорил очень тепло. Он признался, что навсегда сохранит в своем сердце любовь к Либерж Кпадону. А Марина Африкантова по-прежнему остается единственной женщиной, от которой он хотел ребенка.