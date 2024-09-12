«Рустам Калганов — ужасный человек»: только один выходец из «Дома-2» смог так разочаровать Егора Холявина

Егор Холявин в эксклюзивном интервью Teleprogramma.org заявил, что на «Доме-2», где он получил популярность, его разочаровал только один участник — Рустам Калганов, известный, как Рустам Солнцев .

«Рустам Калганов — ужасный человек, самый настоящий предатель, не имеет ни морали, ни ценностей», — сказал Егор Холявин Teleprogramma.org.

По словам Егора Холявина, он иногда в Сети натыкается на ролики или прямые эфиры Рустама Солнцева , и у него создается ощущение, что он «не в себе». Звезда телестройки считает, что 47-летний Рустам Солнцев не имеет права так себя вести. «Это позорище», — высказался Егор Холявин.

А вот о своих прошлых отношениях с девушками на «Доме-2» Егор Холявин говорил очень тепло. Он признался, что навсегда сохранит в своем сердце любовь к Либерж Кпадону . А Марина Африкантова по-прежнему остается единственной женщиной, от которой он хотел ребенка.